Frontal. Asumiendo lo que le toca pero con la firme motivación que trata de inculcarle a sus dirigidos Así, Ricardo Dillon analizó el presente de Desamparados que ya dejó atrás la victoria del sábado pasado ante Sol de Mayo y que está focalizado en una nueva final a disputarse este domingo desde las 16 ante Argentino de Monte Maíz, por la 31ra fecha del Federal "A". Su fe, la confianza que tiene en que sus dirigidos lograrán el objetivo de mantener la categoría entró en el análisis de Dillon, a la vez que recalcó la mejoría anímica en todo el plantel pero principalmente en dos referentes como Lucas Ceballos y Matías Garrido.

La enorme victoria conseguida el sábado en el Bicentenario ante Sol de Mayo, fue vital porque le sigue dando vida a Desamparados que prepara los cuatro encuentros que restan como finales. "Nosotros tenemos todas finales y por suerte pudimos ganar una final importantísima porque todos los partidos son muy parejos. Nosotros trabajamos pensando en lo que viene y sabemos que las cuentas cierran si uno suma sus puntos y si ganamos de local", expresó el DT. Sportivo no ganó nunca en todo este torneo en condición de visitante y eso para Dillon es una misión a cumplir: "Tenemos ese gran desafío y nos quedan dos oportunidades, alguno de los dos partidos tenemos que meterlo y eso nos va dar el aire necesario para lograr el objetivo de la permanencia", manifestó.

El "Cogote" recalcó la tranquilidad de su equipo que fue clave para seguir intentando en el partido pasado, donde Desamparados manejaba el encuentro pero no podía concretar y esa es precisamente una constante en los encuentros anteriores, donde la ineficacia a veces se traduce en desesperación cometiendo errores que después se pagan caro. "Yo les pedía tranquilidad porque sabía que una nos iba a quedar. Lo habíamos metido en un arco a Sol de Mayo, no nos crearon situaciones de peligro en el segundo tiempo y nos pasó algo parecido con Olimpo, Sansinena y Villa Mitre, es tan parejo esto en esos detalles está la clave. Soy insistente con los números porque a veces en los números está la clave, porque si vos desbordaste cuatro veces, seis veces o diez veces, tenes más chances que si desbordas una. A nosotros ningún equipo nos pasó por encima y nosotros por ahí nos hemos quedado con las manos vacías en momentos clave", expresó.

"Ante Argentino lo tenemos que tomar como si fuera el último, que si ganas te salvas. El equipo debe entender que en cada pelota del partido y en cada situación está en juego mucha historia y hay que saber tomar esa responsabilidad".

Desamparados visitará a Argentino este domingo, el Víbora no debe relajarse porque afrontará una nueva final en su objetivo de salvar la categoría: "¿Cómo hago para que el equipo no se relaje? Les vengo diciendo hace muchas fechas y haciendo una analogía con el tenis. En el tenis me enseñaron que la pelota más importante es la que viene y en el fútbol para nosotros el partido más importante es el que viene, no hay tiempo de pensar en lo de atrás ni relajarse. Este partido lo tenemos que tomar como si fuera el último, que si ganas te salvas. El equipo debe entender que en cada pelota del partido y en cada situación está en juego mucha historia y hay que saber tomar esa responsabilidad", manifestó.

Domingo, 16 horas. Argentino de Monte Maíz es el rival que tendrá Sportivo y que lucha por meterse nuevamente en zona de clasificación. El equipo que ascendió en esta temporada desde el Regional Amateur fue considerado como la sorpresa del torneo, pero en las últimas siete fechas cosechó tres empates y cuatro derrotas que lo despojaron de la zona de clasificación. Dillon sabe que no será fácil porque el equipo dirigido por Carlos Mazzola también tendrá mucho en juego en 90 minutos. "Nos van a salir apretar en una cancha donde el piso es bastante duro y la pelota está mucho en el aire. Argentino es un equipo que es vertical donde todos tratan de ir hacia adelante, gambetean, todos tienen buen porte físico. Será un partido donde nosotros tenemos que ser muy firmes en la marca, estar bien parados y aprovechar la chance que tengamos porque estoy seguro que la vamos a tener en esa desesperación que tendrá Argentino de ir a querer ganarnos".

¿La fe sigue estando intacta? El "Flaco" respondió: "Yo sigo teniendo la fe y la esperanza que las cargas se equilibran al final. A nosotros ningún equipo nos pasó por encima, en los momentos clave no hemos tenido esa cuota de suerte que a veces hay que tener y que la tuvimos el domingo con la pelota que pegó en la mano de un rival, siendo que merecíamos ir ganando el partido porque habíamos generado, habíamos estrellado una pelota en el travesaño... En estos cuatro partidos el equilibrio siempre aparece y nosotros tenemos que estar muy concientes de la cabeza para estar firmes y aprovechar nuestra oportunidad. Tengo mucha fe que el equipo está muy bien y vamos a salvar la categoría", afirmó.

LA RECUPERACIÓN ANÍMICA, LA CLAVE

Para Ricardo Dillon una de las clave para que su equipo muestre una mejoría a pesar de que muchas veces no se refleja en los resultados, es haber lograr ese equilibrio y haber recuperado a los referentes como Lucas Ceballos y Matías Garrido. "La recuperación fundamental ha sido esa, recuperar de la cabeza a los dos, lograron sentirse respaldados y cuando un jugador siente ese respaldo también ellos respaldan a los demás. Lo dije antes y por ahí muchos no lo entendieron, pero tanto Lucas como Matías estaban quemados de la cabeza y eso no es mentira", expresó Dillon y continuó refiriéndose a los dos referentes del plantel: "Fue algo durísimo para los jugadores porque sentían que si el equipo no ganaba era pura y exclusivamente culpa de ellos y esto es un equipo, entonces mejorar las individualidades ha sido clave porque también influyó en otros jugadores como por ejemplo Bruno Rodríguez, la entrega vale la pena. Que esos líderes estén bien es muy bueno", manifestó.

"El equipo estaba quemado psicológicamente. Conozco la interna pero nunca la diría, ahí fue a donde apuntamos a lo anímico, lo grupal, el plantel entendió que somos los que estamos y que entre todos vamos a sacar esto adelante. Todavía no hemos logrado nada pero confío en que vamos a cumplir el objetivo".

Sin hacer referencia directamente a Luis Islas, el técnico anterior, Dillon prefirió no referirse a él sino hacer énfasis en cómo encontró al plantel cuando llegó: "El equipo estaba totalmente quemado psicológicamente, después los detalles no lo se, conozco la interna pero nunca la diría, ahí fue a donde apuntamos a lo anímico, lo grupal, el plantel entendió que somos los que estamos los que vamos a pelear y que entre todos vamos a sacar esto adelante. Se que todavía no hemos logrado nada pero confío en que vamos a cumplir el objetivo. No tengo dudas", completó el DT, precisamente quien hace seis años atrás comandó a Desamparados al ascenso al Federal "A", categoría donde hoy lucha por quedarse.