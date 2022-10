Quedar a dos puntos de meterse en el Reducido tapa todo lo que generó este mismo Atlético San Martín en 36 fechas de Primera Nacional. Un condena que amargó a todos en el Pueblo Viejo porque este mismo Verdinegro edificó, en varios momentos de la temporada, una cara como local que lo hacía rival del que sea, pero en paralelo, este mismo Verdinegro sufrió su otra cara como visitante que terminó costándole su lugar en ese primer tercio de los 37 equipos de la categoría, siendo además el equipo que más goles marcó: 50. Aun por encima de los 48 que marcaron Belgrano e Instituto de Córdoba que terminaron en los dos primeros escalones del certamen. Ese registro, tal vez haga aún más sensible el ambiente en Concepción porque había material para estar al menos en la discusión del segundo ascenso, aunque con el Talón de Aquiles como visitante, todo quedó en nada.

Y claro, como los números no mienten este Atlético San Martín fue decididamente uno en San Juan y otro afuera. De visitante, en la tabla de salidas de la temporada terminó en la posición 32. Jugó 18 partidos, de los que solamente ganó 2 (Gimnasia de Mendoza y Mitre de Santiago), empató 5 y perdió 11. De sus 50 goles en el año, apenas marcó 9 como visitante, llegando a obtener apenas 11 puntos de los 54 en juego, con una efectividad del 20%, un escuálido promedio que conspiró contra todas sus aspiraciones.

En contraposición, de local este mismo Atlético San Martín edificó un poderío más que considerable. Convirtiendo 41 goles, el Verdinegro ganó 13 de los 18 encuentros que jugó en Concepción, empatando sólo uno (Alvarado de Mar del Plata) y perdiendo 4 (All Boys, Riestra, San Martín de Tucumán y Atlanta). En su efectividad como local, llegó al 74%, consiguiendo 40 de los 54 puntos que jugó en el Pueblo Viejo. Dos caras inocultables que terminaron de conspirar contra las ilusiones de pelear el ascenso.

El premio consuelo para la temporada fue el regreso a la Copa Argentina donde San Martín estaba ausente

En lo futbolístico, los primeros 5 partidos -hasta la caída contra Belgrano en Córdoba del 10 de marzo- tuvieron como conductor a Facundo Villalba, quien había llegado en la parte final de la temporada 2021 para reemplazar a Paulo Ferrari. Arrancó ganando en Mendoza, pero luego perdió con All Boys, empató con Güemes en Santiago y su debacle se precipitó con la derrota ante Riestra y la caída ante el Pirata lo condenó. Llegó el ciclo de Raúl Antuña que edificó un rendimiento como local que llevó en ascensor a San Martín a posiciones de clasificación al Reducido. Goleadas, buenos rendimientos, buen juego. Así, San Martín cambió de cara y en Concepción edificó un poderío que se llevó por delante a varios candidatos. Empató solamente con Alvarado, remontó partidos duros como Deportivo Madryn. Fue una serie importante de más de 10 partidos ganados en el Pueblo Viejo que se cortó con la caída ante San Martín de Tucumán. Ese fue punto de inflexión porque San Martín no fue el mismo como local. Le costó más todo y en el tropiezo que no debía ser, se quedó más que incómodo cuando Atlanta lo sorprendió con nada y en el final del partido.

De visitante nunca pudo ser el mismo San Martín. En la propuesta, le jugó de igual a igual a todos. Excepto Tristán Suárez y Rafaela, con los que perdió bien, con el resto perdió demasiados puntos imposibles. Empates agónicos como Maipú y Chacarita o caídas increíbles como Estudiantes de Caseros, Estudiantes de Río Cuarto o Defensores de Belgrano. Fueron dos San Martín en la misma camiseta. En San Juan, demoledor. Afuera, endeble. Esa fue su condena, sabiendo que en la cancha ofrecía mucho más de los que hoy están dentro de la pelea por el segundo ascenso.

Instituto, segundo

Instituto de Córdoba (68 puntos) se aseguró el segundo puesto en el torneo de la Primera Nacional de fútbol y, por ende, se meterá en semifinales del Reducido por un nuevo ascenso a Primera, tras derrotar por 3-1 a Deportivo Madryn (46). En uno de los compromisos válidos por la 37ma. y última fecha, el conjunto de Alta Córdoba cumplió con su objetivo y se mantuvo invicto en condición de local a lo largo de todo el campeonato (13 triunfos, 5 empates). San Martín de Tucumán (66) batió por 3-0 a Flandria (31), en la Ciudadela y finalizó tercero en el certamen, por lo que mantendrá localía ante todos los rivales (excepto Instituto) y se meterá recién en cuartos de final del Reducido. Los tantos del equipo 'ciruja' que conduce el DT Pablo De Muner fueron obra de Iván Maggi (Pt. 32m.), Valentín Larralde (St. 4m.) y Hernán Lopes (St. 45m.). El guardavallas del conjunto tucumano, Nicolás Carrizo, le atajó un tiro penal a Brian Ferreyra (St. 7m.).

En tanto, Gimnasia y Esgrima de Mendoza (64) retrocedió hasta el cuarto lugar de la clasificación, tras ser goleado por Atlanta (46), en Villa Crespo, por 4-1.