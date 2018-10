Al podio. Agustín Osorio sumó 150,28 puntos quedando ubicado segundo en el lanzamiento de jabalina. Fue entrenado por el olímpico Braian Toledo.







La décima jornada de los Juegos Olímpicos de la Juventud "Buenos Aires 2018" le otorgó a la delegación argentina dos medallas de plata en las disciplinas lanzamiento de jabalina y pentatlón moderno.



Los Juegos "Buenos Aires 2018" están transitando los últimos días de competencia y los argentinos continúan cosechando medallas en las diversas disciplinas que están en el tramo de definición de sus medalleros.



En el caso del atletismo, en la prueba pentatlón moderno por equipos internacionales mixto,



Franco Serrano, en dupla con la egipcia Salma Abdelmaksoud, se llevó la presea plateada entregada por la tarde en la pista del Parque Olímpico de Villa Soldati.



Por su parte, Agustín Osorio logró el segundo lugar del podio en la prueba de lanzamiento de jabalina, celebrada en el Parque Olímpico.



El argentino sumó un total de 150.28 puntos y quedó debajo del finlandés Topias Laine, que registró 153.42.



En tanto, el boxeador local Braian Arregui venció en semifinales al uzbeko Jakhongir Rakhmonov y mañana peleara por la medalla de oro de la categoría welter masculina ante el marroquí Yassine Elouarz.



El combate se llevará a cabo en el Pabellón Oceanía del Parque Olímpico de la Juventud, a partir de las 14.15 horas. Mientras que el beach voley masculino competirá por la medalla de bronce esta jornada a partir de las 14 horas contra Hungría.



Esto se debió a que ayer cayó en semifinales contra Holanda por dos sets a uno y así se acabaron las ilusiones de ir por el oro.



El único sanjuanino que está activo en los Juegos, Juan Hierrezuelo, tendrá la chance hoy de ir por una medalla cuando dispute con la selección argentina masculina de básquetbol 3x3 la semifinal ante Ucrania, desde las 12 horas.



En caso de imponerse, disputará la final contra el vencedor de Eslovenia-Bélgica que se medirán en la previa. Mientras que si pierde, disputará el cruce buscando el bronce ante el derrotado del duelo mencionado.



En el martes, Argentina se clasificó entre los cuatro mejores luego de superar 22-12 a Georgia, en el partido disputado en la sede de Puerto Madero, denominada Parque Urbano. Hierrezuelo jugó 6 minutos y 46 segundos, en los que aportó dos puntos para la victoria argentina.



Juan Esteban De la Fuente fue el goleador marcando 14 de los 21 tantos y dejó una de las mejores jugadas en lo que va de la disciplina 3x3. Ante una presión alta, sorprendió a su marcador con un lindo caño para terminar con una bandeja de zurda.



Diferente fue la suerte del combinado femenino, que quedó eliminada en cuartos de final tras caer con China por 19 a 17.





Mañana terminarán los Juegos Olímpicos con una imponente ceremonia de clausura.

Emotivo. La celebración del basquetbolista sanjuanino Juan Hierrezuelo junto a sus seres queridos.







Osorio: "No esperaba esto"



Gustavo Osorio, hijo del entrenador de Braian Toledo, logró la presea de plata en lanzamiento de jabalina y fue claro con sus sensaciones. "No esperaba estar en el podio. Tenía mucha hambre de conseguir una medalla y por suerte la pude conseguir para Argentina", dijo Osorio en zona mixta, todavía con la emoción que lo provocó el resultado. "El finlandés venía muy fuerte, sabía que iba a tirar muy fuerte en la final, y al sudafricano (Jano Esterhuizen) lo ví llorando porque estaba lesionado y no pudo lanzar", continuó.



Además, el hijo del entrenador de Toledo reconoció que el lanzamiento de jabalina es una disciplina que disfruta desde su infancia. "En 2012 tenía 11 años y veía a Braian cómo lanzaba. Viví con él, entrené con él y me preparé como nunca. Como tenemos un contacto directo, seguro que ahora hablaremos", concluyó el chico que desde la cita internacional de Londres sueña con seguir los pasos de su referente.

Pandi no está disponible



Uno de los recuerdos más buscados en los Parques Olímpicos es el peluche de Pandi, el yaguareté que es la mascota oficial de estos Juegos. Sin embargo, este producto no pudo ser comercializado al público: fue por un error que cometió el importador del muñeco. En todas las tiendas oficiales se podía encontrar que Pandi tenía un valor de 1.500 pesos argentinos. Pero el importador quiso ingresar la mercadería al país como otro producto, que no cumplía con todas las exigencias para ser vendido al público. Para destrabar la situación, se llegó a un acuerdo de que Pandi no se podría vender, y sólo fueron entregados a los atletas en las ceremonias de premiación.