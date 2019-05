Listos para la acción. Narváez peso 53,400 kilogramos y Sardinez 52,250 en la ceremonia realizada ayer en el club Huracán.

Con casi 12.000 kilómetros de distancia y seis horas de diferencias, dos boxeadores profesionales sanjuaninos subirán al ring para seguir alimentando la caldera de sus sueños de campeón. A las 17 horas de Argentina, en el club Saga Heredia, de Málaga, Ezequiel Víctor "PacMan" Fernández (28-2-1, 3KO) se medirá con el invicto local, Samuel "La Esencia" Molina (9-0-0, 2KO) en pelea a diez asaltos donde estará en juego el vacante título Iberoamericano de peso ligero en la órbita de la Organización Internacional de Boxeo.



El boxeador de 28 años, forjado en el Club Mocoroa, iniciará con este combate su aventura europea bajo la conducción de Luciano Cuello -ex boxeador (peleó y perdió con Julio Cesar Chávez Jr. y Canelo Álvarez)- quien ahora se dedica a programar campañas de argentinos en España.



Ezequiel, que fue campeón mundial juvenil CMB y campeón argentino de los superplumas, decidió afirmarse en la categoría ligero cuyo límite es de 61,235 kilogramos (135 libras).



En el pesaje de ayer ambos púgiles dieron la categoría sin problemas (61KG) y anunciaron una pelea atractiva.



Ocho años mayor que su novel adversario, a quien triplica en peleas, Fernández surge como claro favorito para quedarse con la contienda



Por la noche, televisada a todo el país en el ciclo Boxeo de Primera por TyC Sports, otro sanjuanino, el rawsino Carlos Jorge Luis "Bebe" Sardinez (15-1-0, 3KO), protagonizara la pelea de fondo de la velada que se desarrollará en el Club Huracán de Tres Arroyos. En el combate estelar estará sobre el cuadrilátero con el ex doble campeón mundial mosca y supermosca, Omar Andrés "Huracán" Narváez (48-3-1, 37KO).



A la que es la pelea más importante de su corta trayectoria rentada, Sardinez llega con una gran preparación y la esperanza de dar un batacazo que de un envión a su campaña, especialmente en los planos internacionales.



Por campañas, oficio y pasado no cabe duda que el favorito es quien ha sido el púgil argentino más laureado del siglo XXI. Sin embargo, la juventud (es 17 años menor 26 a 43) y el peso favorecen al cuyano quien es un gallo natural y a pesar de haber dado ayer un kilaje 1,250 kilogramos por debajo del límite de la categoría (53,524 KG o 118 libras) luego de haberse hidratado y alimentarse bien ayer, hoy subirá al ring con más kilaje que Narváez, quien ayer acusó en la balanza 53,4. ¿Por qué? Porque Narváez es más pequeño físicamente y difícilmente recupere más peso. Mientras que Sardinez, puede subir al ring con 57 kilos o sea, tendría 3 kilogramos a su favor.

Gran interés ha generado en su equipo español el debut de Fernández ante Molina. Ambos pesaron 61 kilogramos para el match de hoy en Málaga.

"Llego muy bien, con muchas ganas a la pelea y sin exigirme para dar el peso".

EZEQUIEL FERNÁNDEZ - Pelea hoy en España

"Me siento muy fuerte y firme para hacer una pelea con mucho ritmo".

CARLOS SARDINEZ- Pelea hoy en Tres Arroyos



El tercero, en espera



Andrés Tejada (8-0-2, 2KO) quien, del trío de profesionales sanjuaninos con mayor actividad iba a ser el primero en pelear debía hacerlo ayer, pero su combate ante Juan Hernán Leal (7-1-0, 2KO) fue postergado para el viernes 31 del corriente mes. Será el estelar de una reunión que se realizará en el Sporting Club Estrella.