Las primeras señales las dio el propio Carlos Tevez el lunes, cuando en el medio de la noticia de los contagios masivos en Boca, el ídolo salió al aire en TyC Sports y se mostró en la pieza con Wanchope Ábila, uno de los que habría dado positivo en el testeo. Y no sólo eso: además, el capitán comentó que había pasado por todas las habitaciones para ver cómo estaban sus compañeros. Una situación que, relatada así, en pleno riesgo de infección, sólo era posible por una razón: que ya contara con los anticuerpos por haber tenido Covid anteriormente. Y así fue: el Apache atravesó la enfermedad antes de que se iniciara la actividad.

Por ahora, Boca no tiene previsto pedir postergar el reinicio de la Copa el 17 de septiembre.

En efecto, el médico del plantel prácticamente lo confirmó en sus últimas declaraciones, al hablar justamente de por qué el ídolo estaba compartiendo la habitación con un compañero asintomático, pero que estaría en la lista de los 19 positivos del último testeo. "No quiero hablar de casos puntuales, pero esto te lo voy a contestar: quédense tranquilos que Tevez no va a tener ningún problema", aseguró Rubén Argemi, en el programa Superfútbol. Aunque luego, evitó la repregunta al respecto: "¿Si Tevez tuvo coronavirus? Lo que acabo de decir es que se queden tranquilos", ratificó, dejando en claro que llegará bien al arranque de la Copa Libertadores.

Sin desmentirlo, Argemi no hizo más que blanquearlo. De lo contrario, ¿cómo sería posible que Carlitos no tuviera ningún riesgo en el medio de un brote en plena burbuja? Y no sólo ahora, con el virus presente y latente, sino también más adelante, en el desarrollo de la competencia.

Igualmente, en ese contexto, hay un detalle no menor: el propio médico del plantel había reconocido que en un principio se creía que una persona que ya había atravesado la enfermedad ya era inmune, pero que ahora se empiezan a conocer casos en los que, aun con anticuerpos de Covid, igual se volvieron a contagiar. Por lo tanto, el riesgo sigue estando presente. Es decir, a pesar de haberlo sufrido, Tevez hoy no tendría un 100% de invulnerabilidad frente al virus. Como fuere, Carlitos sí parece tener esa inmunidad para moverse en el hotel de Boca como ningún otro jugador.

Donato Villani, jefe de la Comisión Médica de la AFA, se refirió al problema en la burbuja de Boca. "No deja de impactar la cantidad de casos (en Boca) y la noticia, pero era algo totalmente esperable. Sabemos que estamos en presencia de una pandemia de múltiples posibilidades de transmisión y se filtró en todos los estratos de sociedad; por lo tanto, no veo motivo por el cual no iba a suceder en el fútbol".

El médico aseguró que estas esferas como la que Boca implementó en Ezeiza y en el hotel Howard Johnson, dieron resultados alrededor del planeta. "En todas partes del mundo anduvieron bien las burbujas. Aunque no hay algo que dé tranquilidad y permita estar ciento por ciento seguro", contó el médico.

En ese sentido, Villani también habló justamente del lado B. Es decir, de las contras que pueden tener estas burbujas cuando fallan. "Vemos en nuestra vida y en nuestro trabajo que no hay nada que dé total seguridad.

Si bien se procura que no se filtre nada por ningún lado, lo cierto es que, cuando uno hace una burbuja, los riesgos son muy grandes, por más que se intente respetar los espacios de cada persona".

"Que salga lo más rápido"

Deseo. Ramón pretende que Boca salga adelante cuanto antes.





El entrenador de Libertad de Paraguay, Ramón Díaz, primer rival de Boca en la Copa Libertadores el 17 de septiembre, sostuvo que "es una lástima porque Boca es un club importantísimo, que pase por esta situación... Creo que Argentina está pasando por momentos complicados y ojalá pueda salir lo más rápido posible, que los jugadores se puedan recuperar. Necesitamos que toda la gente esté bien, que se cuide, que se cure. Después es un partido de fútbol, más adelante lo vamos a analizar y seguramente disputaremos una gran Copa Libertadores".

Ya metido en el plano de su equipo, que superó 3-1 a Sol de América el pasado lunes, afirmó que "los jugadores han cambiado muchísimo, están con mucha confianza, se está reencontrando nuevamente, antes de la pandemia estábamos en un buen nivel y lo podemos recuperar. De mitad de cancha para adelante se sacrifican mucho los jugadores, entiendo que podemos jugar con mucha presión provocando que el adversario cometa errores. Lo están entendiendo, les está gustando y a nosotros también, nos toca pelear de acá hasta el final".