Rosario Central venció este sábado 1-0 a Talleres de Córdoba, con un cabezazo de Alan Marinelli, en un emotivo encuentro jugado en el Gigante de Arroyito por la 17ma fecha de la Liga Profesional.



El local jugó mejor en el comienzo del partido cuando se adueñó de la pelota en el medio con la buena recuperación de Kevin Ortiz y atacó por izquierda con el tándem Blanco-Malcorra.



Talleres respondió con el buen toque de sus volantes, laterales y delanteros y llegó a los 8 minutos con un tiro libre de Héctor Fértoli desde la izquierda, que Diego Valoyes cabeceó en el primer palo y Gaspar Servio salvó en una gran atajada.



Central aprovechó a la perfección su primera llegada clara, a los 18 minutos: Blanco mandó un buen centro desde la izquierda, Malcorra cabeceó en palomita, Herrera salvó en una gran reacción y Marinelli llegó solo para empujarla de cabeza y desatar el grito del Gigante.



El gol mejoró el juego de Central, que se hizo del balón y buscó por las bandas, como a los 22 minutos cuando Malcorra remató de zurda, desde el borde del área, y la pelota rozó el poste izquierdo.



Sin embargo, Central se cansó en el final de la etapa y Talleres volvió a llegar con un centro de Ángelo Martino desde la izquierda que Alan Franco cabeceó solo cerca del primer palo.

Central se rehízo en el final de la etapa y a los 42 minutos Blanco mandó otro centro desde la izquierda, que Véliz cabeceó de anticipo, pero Herrera volvió a salvar en el primer palo.



El complemento alternó entre algunos buenos pasajes de Central, que no pudo liquidarlo de contraataque, y la superioridad de Talleres en el control de la pelota, que no se tradujo en llegadas claras.



Sólo llegó a los 20 minutos en una jugada anulada por posición adelantada de cinco jugadores, entre ellos, Francisco Pizzini, que había alcanzado a anotar.



Central, superado en gran parte del juego se perdió cinco veces la posibilidad de liquidarlo, con réplicas que Alejo Véliz no pudo capitalizar.



De todos modos, el equipo rosarino volvió a ganar después de tres partidos (empates de visitante con Boca y San Lorenzo; derrota de local ante Banfield).