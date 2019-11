Bien respaldado. César Salinas posa junto a la guía para votar "El deportista del año" acompañado de su única hija por ahora, Martina, de dos años.



"Voy a jugar hasta que el cuerpo me dé: cuando vean que los rivales me pasan volando por el costado, ahí sí diré 'no va más' y a casa". A los 39 años, el excapitán de la Selección sanjuanina de rugby y actual jugador de Huazihul contó su visión sobre el futuro suyo dentro de una cancha. Es consciente el Checho que los años van pasando, pero igual remarcó que su pasión por el deporte de la ovalada está intacto. El secreto de su vigencia: "Uno siente esas ganas de entrar a una cancha y jugar, sobre todo cuando tenés amigos dentro del equipo, aunque los que eran de mi generación ya no queda ninguno. Igual, por ahí prenderse en un picado con ellos es algo muy lindo", admitió.



Salinas transita un buen momento personal al haber adquirido su primera casa propia, donde ya vive con su pareja de hace una década, Natalia, y hasta ahora la única heredera de ambos, Martina, de dos añitos.



Respecto a los gustos por otros deportes, el fullback puntualizó que "me gusta mucho ver diferentes deportes. El fútbol americano, el tenis, el fútbol, todo lo que sea deportivo me apasiona y también me animo a practicar algunos. De hecho, de chico jugué en las inferiores de San Martín varios años".



Fuera del mundo del rugby, Salinas trabaja desde el 2004 en una reconocida bodega de la provincia y en 2013 pudo obtener el título de "Analista de Sistemas". Por último, reconoció que una vez retirado puede que siga vinculado al rugby en otra función.



SU ELECCIÓN: Atletismo: Maycol Coria; Automovilismo: Facundo Della Motta; Boxeo: Leonela Yúdica; Carreras de Aventura/Triatlón: Facundo Medard; Ciclismo: Nicolás Tivani; Fútbol local: Martín Alaniz; Fútbol nacional: Emmanuel Mas; Golf: Fernando Torcivia; Hockey sobre césped: Micaela Pérez; Hockey sobre patines femenino: Luciana Agudo; Hockey sobre patines masculino: Josi García; Motociclismo: Alberto Ontiveros; MTB-BMX: Mauro Berrocal; Natación: Valentín Vargas; Rugby: Bruno Guajardo; Tenis: Raúl Guardia; Vóleibol: Bruno Lima; Gran DT: José Luis Páez; Equipo del año: Valenciano.