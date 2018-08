Tablas. El equipo de Claudio Biaggio, que tuvo al sanjuanino Rubén Botta de titular, no pudo en Santa Fe y continúa sin ganar en el campeonato.

No hay caso para San Lorenzo. En su tercera presentación en esta Superliga volvió a no poder ganar y sumar un nuevo empate. Con el plus que en cancha de Unión de Santa Fe estuvo a un paso de sumar los tres puntos, ya que el empate del Tatengue llegó en tiempo de descuento. Más allá del punto sumado, se rescata la actuación de su arquero Nicolás Navarro, quien incluso le contuvo un penal a Rodrigo Gómez en el complemento.



El Ciclón sacó una ventaja vital en un primer tiempo sin demasiados sobresaltos. A los 11 minutos, de contraataque, Nicolás Reniero apareció por derecha, cambió de frente para Nicolás Blandi, éste le devolvió el balón y, de cabeza, El Príncipe venció a Nereo Fernández. El equipo de Leonardo Madelón tuvo un mayor porcentaje de la posesión del balón, aunque careció de ideas como generar riesgo en el arco visitante.



Pero en el complemento, los de Boedo desaparecieron del mapa. Afortunadamente para ellos, quedó bien firme Nicolás Navarro, quien fue el artífice de que, al menos, pudiera conservar un punto de los tres con los que llegó al descanso.



A quemarropa ante Franco Troyansky y Franco Soldano, otra vez ante Troyansky.



El arquero azulgrana tuvo su momento máximo a los 27", cuando tras un polémico penal de Víctor Salazar, le tapó el tiro desde los doce pasos al ingresado Rodrigo Gómez.



Pero el Tatengue no se rindió, Diego Zabala tuvo otra chance que se perdió cerca y, a los 46", envió el centro desde la derecha que Fabricio Coloccini no pudo cortar y que Franco Fragapane sólo tuvo que empujar por la izquierda para el merecido empate.



Al final, para no perder la costumbre, Navarro volvió a lucirse ante un cabezazo de Soldano. Así, San Lorenzo redondeó otra igualdad que, al final, no le supo a tan poco.

Lo que viene

Recibe a River

El sábado, desde las 20 horas en el Nuevo Gasómetro, San Lorenzo buscará su primera victoria en esta Superliga recibiendo a River. El Ciclón suma tres empates seguidos.

El Tomba se prende



Godoy Cruz venció en Mendoza 2-1 Newell"s, por la 3ra fecha de la Superliga. Los goles fueron anotados por el "Morro" García y Tomás Cardona, sendos golazos, mientras que descontó Luis Leal.



El Tomba, que venía de igualar sin goles ante Argentinos, Con estos tres puntos comparte el segundo lugar de la tabla con Racing, a dos unidades del único líder Rosario Central.



Por el otro lado, la Lepra empató como local 2 a 2 ante Independiente mientras que en la primera fecha cayó en su visita a Vélez, por lo cual sigue sin poder ganar en la Superliga.



Deambula por el fondo de la tabla y sufre por su flaco promedio.



La próxima jornada, Godoy Cruz visitará a Talleres de Córdoba (sábado desde las 17:45), mientras que Newell"s recibirá a Atlético Tucumán (lunes a partir de las 19).