Globito con las ganas. Huracán ya festejaba el triunfo en el clásico, pero San Lorenzo le arruinó la fiesta a muy poco del final y el clásico terminó empatado. No hubo ni vencedores ni vencidos en el encuentro disputado en Parque de Los Patricios.

Huracán y San Lorenzo empataron 1-1, con goles de Andrés Chávez para el "Globo" a los 43 minutos de la primera etapa y de Nicolás Reniero para el "Ciclón", a los 43 minutos del segundo tiempo, en un clásico válido por la 19na. jornada de la Superliga.



La primera etapa tuvo un desarrollo parejo, trabado y luchado, con escasas situaciones de gol para ambos equipos, que usaron los primeros minutos para medirse entre sí. No obstante, el local se puso arriba en el marcador con una gran jugada colectiva encabezada por Pussetto que terminó en los pies de Andrés Chávez, quien convirtió su primer gol con la camiseta de Huracán. El gol fue merecido ya que el local había sido el único que había generado peligro en un pobre primer tiempo, puesto que a los 8 minutos hubo una chance de cabeza de Carlos Matheu que encontró bien ubicado a Nicolás Navarro.



Lo de San Lorenzo fue una continuación del mal presente en el año en el que apenas convirtió dos goles en los últimos cinco partidos. El "Ciclón" ni siquiera probó al arquero debutante en el torneo, Manuel García, quien reemplaza al lesionado Marcos Díaz, referente y sensible baja para el equipo de Alfaro.



Durante la segunda etapa el conjunto local se plantó sólido en su campo e intentó salir de contraataque con el objetivo de aumentar la diferencia, aunque no logró ser efectivo en la definición. El "Globo" le cedió la pelota a San Lorenzo, quien manejó un poco más la pelota que en la primera etapa, aunque sin incomodar al arquero Manuel García por falta de ideas en lo colectivo. Sin embargo, a dos minutos del final el delantero Nicolás Reniero convirtió la igualdad que silenció el estadio Tomas Adolfo Ducó, tras una duda en la salida del arquero García.

Friccionado. Típico de los clásicos, nadie se guardó nada y por eso el juego se dio trabado. Finalmente el empate no dejó conforme a ninguno.