Cruzar la meta en el Teatro del Bicentenario para ellos será mucho más que haber completado una carrera. Significará haber escrito una página más en sus enciclopedias personales de superación a través del triatlón. Ramón Arroyo, un español de 51 años con esclerosis múltiple y Martín Kremenchuzky, un bonaerense de 48 años ciego e hipoacúsico, serán de la partida en el Ironman 70.3 San Juan 2022.

En San Juan correrán 1,9 kilómetros de natación, 90 de ciclismo y 21 de trote.

El evento internacional que se disputará por primera vez en la provincia el domingo 27, tendrá a dos atletas reconocidos a nivel mundial por sus historias de superación. Ramón Arroyo, nacido en Bilbao, tiene su vida plasmada en una exitosa película llamada "100 metros" e incluso en su propio libro "Rendirse no es una opción". Allí cuenta cómo le da lucha a su enfermedad a través del deporte. Su biografía dice que pasaba por una profunda depresión al enterarse de su enfermedad en el 2004 y empezó a correr para fortalecer sus músculos e intentar hacerle frente a la esclerosis múltiple que le habían diagnosticado tres años atrás. Pero los metros fueron dando paso a los kilómetros y en 2013 completó el Ironman de Barcelona (3,8 kilómetros de natación, 180 en bici y 42 corriendo). Arroyo reconoce que al principio todo era rechazo y abandono. Y que tras el primer brote, que le paralizó medio cuerpo, creyó que no podría ni recorrer esos 100 metros que separan su casa en Madrid y la parada de metro más cercana. "De las carreras pasé al triatlón más como una terapia que como otra cosa", recuerda. ¿Cómo dio el salto al Ironman? Él mismo asegura que tomó esa decisión por un joven que conoció en el hospital y al que le habían contado la parte más cruda de la esclerosis. "Pensé que era necesario que él vea la otra realidad que no es la silla de ruedas siempre", contó.

Inédito. Martín es el primer y único Ironman argentino ciego. También el único sordo-ciego en el mundo en conseguirlo.

Pero su historia de vida no será la única, porque Martín Kremenchuzky tomará la prueba sanjuanina como una preparación para su gran objetivo que es realizar un Ironman en cada continente. Lleva cuatro competencias full Ironman en su haber: Florianopolis-Brasil 2015, Puerto Elizabeth-Sudáfrica 2017, Taupo-Nueva Zelanda 2018 y Barcelona-España 2019. Le quedará completar el Aviv-Israel en noviembre. El maratonista ciego e hipoacúsico tiene 48 años pero a los 37 empezó a correr. Su primera carrera fue una media maratón. "Fue un amigo que me motivó a entrenar, lo hacía para tener vida social y después logré la meta de 21 kilómetros, caminando, corriendo, recuerdo que las piernas no me daban más". El maratonista consiguió sus logros gracias a los llamados lazarillos o guías. Son cuatro amigos que lo acompañan y se atan una soga del brazo derecho del corredor, a su vez enlaza con el brazo izquierdo de la persona ciega. Octavio Sánchez y Alberto Maibach son sus lazarillos Ironman y Hernán Rotbard y Ariel Scavo son sus guías de running. "Estoy orgulloso de ser ciego, en lo deportivo sólo me falta realizar el Ironman en Asia, pero por ahora estoy en una etapa de disfrute", expresó.

San Juan vivirá una semana a pleno

El "Ironman San Juan 70.3" se disputará el domingo 27 pero esta semana vivirá ya todo el movimiento en la ciudad con la llegada de los triatletas de todo el mundo que comenzarán a arribar a la provincia. El viernes se realizará el armado de kits de los atletas y el armado de las zonas de transición. La competencia contará con 1.200 cupos, entre los cuales habrá un centenar de sanjuaninos. El circuito de natación de 1.900 metros se desarrollará en las aguas del dique de Ullum, para luego pasar a 90 kilómetros de ciclismo partiendo desde Ullum hacia Zonda ascendiendo al dique Punta Negra y luego el pelotón se dirigirá a la ciudad para completar en las inmediaciones del Teatro del Bicentenairo. Desde allí comenzarán los 21,1 kilómetros de pedestrismo, con dos vueltas al casco turístico de San Juan. El Ironman 70.3 San Juan otorgará 45 slots para el mundial de la distancia, a realizarse en Utah, Estados Unidos, en octubre de 2022.