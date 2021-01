Apenas 51 días pasaron desde que colgó los botines a relanzar su carrera dentro del fútbol: Javier Mascherano fue anunciado ayer por la Asociación del Fútbol Argentino como nuevo integrante de la estructura de Selecciones Nacionales: estará a cargo del Departamento de Metodología y Desarrollo, una estructura que aún no creó el organismo que conduce el sanjuanino, Claudio "Chiqui" Tapia.

La oportunidad del Jefecito se concretó ayer por la mañana, luego de una reunión en el predio de Ezeiza, de la que participaron el propio Tapia, Lionel Scaloni (técnico de la Selección) y el preparador físico Pablo Blanco, ex PF de Alejandro Sabella en la Mayor con el proceso que terminó en el subcampeonato mundial en Brasil 2014.

La idea de este programa de Metodología y Desarrollo es establecer una línea táctica en las categorías juveniles (Sub-15, 17 y 20), tanto femeninas como masculinas (coordinadas a nivel general por Bernardo Romeo): cómo van a jugar los equipos, de qué manera, cómo atacar y cómo defender. Blanco tendrá la misma función en el área física.

Juntos coordinarán cómo tienen que trabajar esas selecciones cuando entrenen en Ezeiza y se estén preparando para algún torneo. Y Oscar Hernández Romero, un entrenador español que trabajó en las divisiones formativas de Barcelona, será la tercera pata del proyecto.

La sola presencia en el predio Julio H. Grondona del jugador que más veces se puso la celeste y blanca (147 partidos, con cuatro mundiales en el lomo y dos medallas doradas olímpicas) será un imán para cualquiera de los cuerpos técnicos, incluidos Scaloni. Podrá colaborar con quien así lo desee. El propio DT de la Mayor fue elogioso con Masche, el día siguiente a su retiro: "Lógicamente tendrá las puertas abiertas del predio, porque así tiene que ser, un tipo que pasó tanto tiempo y le mete tanta pasión, seguramente las puertas las tendrá abiertas. Más allá de que esto es prematuro y que ha tomado esta decisión, ya se verá en un futuro lo que quiere hacer. Lo hablamos, estamos en contacto, es un amigo que me ha dado el fútbol", afirmó el exayudante de campo de Jorge Sampaoli en el Mundial pasado, donde Mascherano fue jugador. A su vez, la figura del Jefecito servirá para potenciar el masterplan de la AFA para las selecciones, que fue presentado en 2018 y que hablaba de crear centros de alto rendimiento en toda la Argentina: dará una mano grande en eso.

Conductor

Mascherano, además de este cargo nuevo que ocupará, ya dejó claro apenas se retiró su idea de ser técnico. "Lo de seguir ligado al fútbol se tendrá que dar de manera natural, pero me gustaría, si están las cosas dadas, ser entrenador. No sé dónde ni en qué rol (juveniles o mayores), pero me gustaría", puntualizó.

Luque la pelea

El campeón mundial de la Argentina en 1978, Leopoldo Luque, se encuentra mejorando de su delicado estado de salud, luego de contraer coronavirus en los últimos días.

El exdelantero, de 71 años, se encuentra internado en la Clínica de Cuyo, en su Mendoza natal, y según manifestó su hija "está bien. Su estado de salud es bueno. Hay que esperar un par de días que seguirá en observación". El parte médico difundido ayer al mediodía informó: "Su evolución en estas primeras horas ha sido favorable". Y detalla: "El paciente se encuentra hemodinámicamente estable, lúcido, colaborativo, afebril, con buena respuesta al tratamiento, sin requerir aportes adicionales".

Otro excampeón mundial en nuestro país en los "70 como Osvaldo Ardiles, también dio positivo de Covid-19, aunque en su caso apenas tuvo fiebre y está aislado en su domicilio habitual de Londres, Inglaterra.