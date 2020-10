El argentino Federico Coria sigue soñando despierto en Roland Garros y ayer dio el batacazo superando a Benoit Paire para avanzar a tercera ronda en su primer Grand Slam.

El rosarino, número 99 del mundo y de 28 años, ratificó su gran presente y derrotó en cuatro sets al francés, número 26 del ranking ATP en poco más de dos horas y media con parciales de 7-6, 4-6, 6-3 y 6-1.

El local tuvo un gran comienzo de primer set donde sacó una ventaja de 4-1, pero Coria se mantuvo firme y remontó la manga tras un disputado tie-break y se llevó el inicial. El segundo fue parejo pero sufrió un quiebre prematuro en su segundo servicio que no pudo lograr igualar y el francés se quedó con el 6-4.

Los últimos dos sets, Coria fue contundente y efectivo en los break points con la devolución, donde ganó los seis que tuvo entre los dos parciales y se adjudicó con gran ventaja por 6-3 y 61.

El argentino de 28 años logró el triunfo más importante de su carrera en su primer Major, superando por primera vez a un Top-50. Además, superó a su hermano Guillermo Coria -finalista en 2004- con un mejor debut en Roland Garros, ya que 20 años atrás, en el 2000, el Mago jugaba por primera vez el Grand Slam y alcanzó la segunda ronda y Fede ya se metió en la tercera. Su próximo objetivo en el Abierto de Francia será conseguir la clasificación a octavos donde enfrentará al ganador del duelo entre el italiano Jannik Sinner (750).

Emocionado tras el partido expresó: "No lo puedo creer, es muy fuerte lo que estoy viviendo, es un sueño. Ganarle a un gran jugador con Paire que es 26 del ranking mundial. Creí en mi y pude ganar la batalla mental que luego derivó en lo físico. No me imaginaba estar en tercera ronda, solo vi el cuadro de la primera, ahora ya ni lo miro", afirmó.

Además de Coria, la rosarina Nadia Podoroska también dio un golpe, eliminó a la kazaja Yulia Putintseva (27 del mundo) por 6-3, 1-6 y 6-2 y se clasificó a tercera ronda, mientras que el argentino Diego Schwartzman continúa demostrando su gran nivel y venció en tres sets al italiano Lorenzo Giustino: 6-1, 7-5 y 6-0. Mientras que Nicolás Londero quedó eliminado al caer ante Marco Cecchinato por 6-3, 6-2, 5-7 y 6-2.

Afuera

Una sorpresa bien temprano se dio ayer en la jornada de Roland Garros cuando se anunció el retiro de Serena Williams (6º preclasificada del Grand Slam), antes de jugar su partido ante la búlgara Tsevetana Pironkova. La norteamericana había superado el lunes en la primera rueda a Kristie Ahn por 7-6 (7-2) y 6-0, pero una dolencia en el tendón de Aquiles que venía acarreando desde el US Open la marginó de la cita parisina.