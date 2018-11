Sorpresivo. Todo se resolvió en un abrir y cerrar de ojos. El "Negro" Páez renunció a la dirección técnica de la Selección Argentina de hockey. Eso no es comida de todos los días. ¿Cómo seguirá la historia?

Fue tan rápido como sorpresivo. El "Negro" José Luis Páez, un tipo que no se anda con rodeos, habló por teléfono con la dirigencia del hockey sobre patines y les plantó la renuncia como técnico de la Selección Argentina de los varones mayores. Lógicamente en todo San Juan la noticia cayó como un reguero de pólvora. Fue como un disparo al corazón. Pensando que no sólo se viene el Panamericano a jugarse el mes próximo en Colombia sino que todo tiene base pensando en el Campeonato Mundial que se disputará a mediados del año que viene en Barcelona, España.



La situación entra en el costado de lo increíble. En realidad es, un papelón. Al margen de si existen otros motivos además de los que se esgrimen. Porque la realidad deja al descubierto un nuevo desentendimiento en el seno del hockey argentino.



Páez fue claro al expresar que "tomaron una decisión en la parte técnica que en ningún momento se me comunicó y sólo por una reunión que no fui, decidieron ellos".



La determinación de presentar la renuncia del "Negro" fue debido a que desde el Comité Técnico Nacional, según el técnico, decidieron cuáles eran los diez jugadores de la Selección Argentina que deberían ir a Colombia, cuando Páez aún se manejaba con 14 y recién el fin de semana daría a conocer los nombres de los 10.



En cambio desde la dirigencia, Juan José García, el titular del Comité Técnico, aclaró que Páez no estuvo en la reunión del lunes pasado cuando se les pidió a los técnicos que presentaran la lista de 10 en esos días para agilizar los trámites de los pasajes de los jugadores.



Desde Chile, donde aún trabaja en un club el "Negro" Páez, continuó dando los motivos de su dimisión: "Insisto, ellos tomaron esa decisión y aunque yo hubiese dicho que no desde acá lo mismo lo hubieran hecho. No es la forma. Por eso estoy totalmente disconforme con esa determinación. Es obvio que no hay una buena coordinación ni comunicación de parte de los dirigentes. Soy claro, soy franco y, como siempre, voy recto por la vida. Si ellos están acostumbrados a manejar a algunos técnicos, conmigo no lo van a hacer así".



Y continuó: "He vivido 20 años sobre esa mala gestión de los directivos por eso no lo voy a permitir ahora que estoy al mando del equipo. No puede ser que yo presente una lista de 14 jugadores y ellos elijan los 10 el día 7 de noviembre cuando en el proyecto estaba claro que debía presentar el corte definitivo de la lista recién el domingo 11".



"Esta situación se podría haber calmado -siguió- si ellos antes me hubiesen hablado. Cuando presenté la renuncia, García tardó 5 minutos en aceptarla. Por eso estoy con mucha rabia, con mucha humillación. Lo único que hice fue respetar el proyecto en el que estamos los tres técnicos. Si los otros dos (Otiñano y Garcés) deciden continuar es una decisión completamente personal. Igual, yo deseo todo el éxito del mundo porque esta celeste y blanca necesita festejar y, aunque los resultados sean negativos, siempre hay que apoyar a la Selección".



Por su parte Juan José García señaló que "a todos nos sorprendió la renuncia del "Negro" Páez. Creo que fue por una reacción desmedida. No quiero entrar en polémicas. Lamentamos su decisión pero la respetamos y la aceptamos. El es un ídolo del hockey y se merece todo nuestro respeto. Esto fue un desacuerdo. Cuando él me habló le dije que respeto su decisión porque somos personas grandes. Pero será mejor esperar. Por ahí se abre una puerta para que pueda regresar. Por este proyecto teníamos una ilusión bárbara y nadie quiere perderla".

La gestión de Páez duró menos de 100 días (sólo 93) y nunca pudo dirigir en un partido.

Otiñano y Garcés se harán cargo de los mayores

Los otros dos técnicos del proyecto que ganó la conducción de los Seleccionados argentinos de hockey sobre patines a fines de junio, Jorge Otiñano y Juan Manuel Garcés (ambos en la foto), serían quienes se hagan cargo del equipo de varones mayores, al margen de dirigir sus respectivos seleccionados (Otiñano a las mujeres y Garcés al Sub-19).



Es que el Comité Técnico Nacional que depende de la Confederación Argentina de Patín (CAP) emitió ayer un comunicado en el que explica la ruptura con José Luis "Negro" Páez y a la vez reafirma a ambos técnicos en sus puestos.



Dicho comunicado, con la firma de su titular Juan José García, finaliza diciendo que "seguiremos trabajando con los cuerpos técnicos designados y con la planificación prevista".



De eso se desprende que no se designará a un nuevo técnico para que dirija al Seleccionado en el Panamericano de Colombia, sino que se las arreglarán con los DT que están.



Ayer, Jorge Otiñano señaló que respeta por completo la decisión que tomó José Luis Páez "porque uno debe entender a las personas y hay cosas que a unos no les molesta pero a otros sí", dijo.



"Sería bueno -continuó- que el "Negro" lo converse y cambie su decisión. Voy a hablar con él y pedírselo".



Hay que recordar que los tres seleccionados trabajarán en estos días, luego tendrán una semana sin actividad para volver a entrenar con intensidad las dos semanas previas al Campeonato Panamericano que se desarrollará en Bogotá, Colombia, del 3 al 9 de diciembre.