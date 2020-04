A raíz de que el gobierno de Francia decidió suspender todos los deportes profesionales hasta que finalice agosto por el coronavirus, la Ligue 1 de fútbol se transformó en el primer campeonato top de Europa en dar por terminado su torneo. El primer ministro Edouard Philippe comunicó la medida ante la Asamblea Nacional y forzó al fútbol galo a cerrar su temporada 2019/20. "La temporada 2019-2020 de todos los deportes profesionales, incluido el fútbol, no podrá reanudarse. Todos los eventos que reagrupen más de 5.000 personas no se celebrarán antes de septiembre", detalló Philippe. El Gobierno considera que las condiciones sanitarias no permiten la práctica de ninguna disciplina en los próximos meses y así el plan de retorno de la Ligue 1 que esperaba retomar los entrenamientos en mayo y jugar sin público en el corto plazo ha quedado dilapidado. Ahora la liga francesa debería reunirse para ver cómo resuelve el certamen: si el líder Paris Saint Germain es considerado campeón, qué pasará con los ascensos y descensos, y quienes clasificarán a las competiciones europeas.



Antecedente

En la historia del torneo galo una vez la decisión final terminó pasando por un escritorio, pero por una cuestión muy diferente a la pandemia. Hace 27 años al Olympique de Marsella le sacaron el título por arreglo de partidos.