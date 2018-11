Análisis. El delantero dijo que la llave no está cerrada.

Luego del empate en La Bombonera que en gran parte terminó lamentando Boca, el delantero xeneize Darío Benedetto reconoció que "el empate 2-2 fue justo", pero apreció que su equipo "estuvo más cerca", porque "funcionó mejor en los 90 minutos" del encuentro por la primera final de la Copa Libertadores disputada en la jornada de ayer.



El "Pipa", de 28 años, quien ingresó por la lesión de Cristian Pavón en el primer período, anotó el segundo gol del equipo local. "Jugamos un buen partido, pero no acertamos en algunas pelotas y eso nos costó caro. Ahora hay que definirlo en el Monumental. Esta llave no está perdida ni mucho menos, la están jugando los dos mejores equipos del continente y no hay nada cerrado hasta el momento", reconoció el futbolista nacido en Berazategui.



"Me salió el disparo justo donde estaba parado Franco Armani. Le quise cambiar el palo y agarrarlo a contrapierna, pero la pelota fue justo donde estaba parado él", resaltó el atacante al analizar la atajada del arquero riverplatense sobre el final que pudo derivar en el éxito boquense.



"Igual quedé conforme con el rendimiento del equipo. Creo que hicimos un gran desgaste y no alcanzó pero este grupo dejó todo y no tengo dudas que en el Monumental tendremos nuestro premio", destacó finalmente Benedetto.