La pandemia fue transversal a todos. Fútbol, jugadores, planteles, categorías sufrieron los embates del coronavirus y en este capítulo especial, Atlético San Martín y su entrenador, Paulo Ferrari fueron protagonistas de una historia de encuentros y desencuentros. Mucho pasó desde aquel 15 de marzo cuando el rosarino llegó a San Juan para ver a sus dirigidos, pero la pandemia frustró ese primer contacto. Todo se desencadenó rápido y Ferrari apenas pudo ponerse al frente casi de manera virtual. Pasaron los meses, creció la incertidumbre y San Martín dio ventajas. Llegó el momento de volver a entrenar y protocolos mediante, Paulo recién pudo tomar contacto con el plantel en vivo y en directo casi 5 meses después. Hoy, sabiendo que el domingo 29 debutará ante Nueva Chicago en la Zona A de la Fase Reválida de la Primera Nacional, es momento de balance y repaso para el técnico Verdinegro.

"Fue tan atípico todo que es complejo definirlo. Desde ponernos al frente primero, luego parar, esperar, volver a entrenar y ver cómo los protocolos y los cuidados necesarios estiraban plazos. Fue todo raro pero hoy estamos bien. Convencidos que este torneo será sin margen de error y que está la chance de ir a pelear un ascenso pero conscientes que hicimos un recambio grande en San Martín y que el plantel es joven, con mucha personalidad y con ansias de demostrar qué pueden ponerse esta camiseta", abrió Paulo Ferrari luego de la práctica y ya apuntando al último amistoso que jugará el sábado contra Atlético Alianza, el único que hará en San Juan.

Los refuerzos, el recambio y las expectativas de ver varias caras nuevas en San Martín son temas que a Ferrari lo entusiasman: "Había una base histórica en el club y la renovación era parte del proyecto que propusimos. Llegaron refuerzos con muchas expectativas y tal vez con pocos nombres rutilantes, armamos una nueva plataforma que apunta directamente al futuro, considerando darle lugar también a los elementos que tiene el club en sus inferiores. Fue complejo también poder traer refuerzos por las condiciones sanitarias y tenerlos para trabajar a todos juntos, fue todo un logro. Fue extenuante y sigue siendo muy demandante estar siempre pendientes de la prevención del virus pero logramos estabilizar todo y hoy estamos bien. Conformes con lo que armamos y tal vez, con ese gusto a poco de no haber jugado más, de tener más amistosos encima. Pero estas son las condiciones y tenemos que afrontar lo que se viene, que será corto y sin el más mínimo margen de error". Las ilusiones no se agotan nunca y Ferrari asume que este nuevo San Martín tiene material para estar en la pelea: "Será un torneo rápido y no podemos cometer errores. Vamos a estar a la altura y con las ilusiones de protagonismo de siempre. Dimos ventajas incluso arrancando la pretemporada después de varios, pero San Martín tiene razones para seguir con las ilusiones de siempre".

Arranque, de local con el Chicago de Forestello

Pasó la incertidumbre y empezaron las confirmaciones para San Martín. Tanto que ya conoce el orden de los rivales con los que se medirá en la Zona A de la Fase Reválida buscando el segundo ascenso a Primera División. El comienzo para el Verdinegro será el domingo 29 ante Nueva Chicago, el que dirige Forestello, en el Pueblo Viejo. Luego, tendrá otro partido como local y será ante Barracas Central, el equipo de Chiqui Tapia. En el tercer capítulo de este mini torneo, San Martín irá a Alvarado de Mar del Plata, mientras que en la cuarta jornada, volverá a ser local y en esta ocasión recibirá a Mitre de Santiago del Estero. En la quinta fecha, será hora de clásico cuando visite a Independiente Rivdavia en Mendoza, mientras que en la sexta jornada recibirá en San Juan a Belgrano de Córdoba, dirigido por Caruso Lombardi. Finalmente, en la séptima fecha, jugará en Puerto Madryn frente a Brown.

Los conjuntos ubicados en el primer y segundo puesto de cada una de las secciones jugarán una "primera instancia etapa eliminatoria", midiéndose con los otros 12 equipos que quedaron marginados de la lucha por el primer ascenso, es decir; los que ocuparon las posiciones tercero al octavo en cada uno de los grupos. Después, serán todos mano a mano pensando en llegar a ese ansiado cruce final donde podría darse el regreso a Primera, pero por ahora todo es ir paso a paso.