Con el receso de la Superliga y el mercado de verano en curso, varios clubes del fútbol argentino coquetean con la posibilidad de repatriar a varias figuras del deporte internacional. Sin embargo, una que no podrán traer de nuevo al país será la de Ezequiel Lavezzi, ya que decidió ponerle fin a su carrera tras un emotivo comunicado que posteó en sus redes sociales.

“Fueron años increíbles de esta historia. Años marcados por aprendizajes, momentos únicos e infinidad de recuerdos que serán eternos en mi corazón. Por siempre agradecido a todos los que me acompañaron en este camino. Con mucha emoción, me despido de la etapa más linda que me dio la vida. Fui muy feliz! Un abrazo”, compartió en su cuenta de Instagram el Pocho esta mañana, confirmando así que colgará los botines y ya no será futbolista profesional.

Tras cuatro temporadas vistiendo la camiseta del Hebei Fortune, el delantero se había despedido del club chino junto a Javier Mascherano el mes pasado. Fue así que, con su compañero como nuevo refuerzo de Estudiantes de La Plata, se especuló que el jugador formado en Estudiantes de Buenos Aires podría volver al país para retirarse. Uno de los que quiso tentar al Pocho fue Rosario Central, equipo del que es hincha y siempre deslizó algún comentario sobre su anhelo de jugar allí. Sin embargo, parece que en Arroyito se quedarán con las ganas.

En China, Lavezzi disputó un total de 74 partidos y convirtió 34 goles. A lo largo de su carrera pasó por el Pincha de Caseros (entre 2003 y 2004), San Lorenzo (2004-2007), Nápoli (2007-2012), Paris Saint-Germain (2012-2016). En total, sumó 14 títulos, jugó 560 encuentros y marcó 160 tantos.

Otros colores que el Pocho se dio el gusto de usar fueron lo de la Selección. Recordado como uno de los jugadores claves utilizados por Alejandro Sabella en el Mundial 2014, en el que se obtuvo el subcampeonato, el jugador sumó 51 presencias y 9 gritos.

Luego del anuncio del rosarino, el Nápoli y la Albiceleste le dedicaron unas palabras de agradecimiento. “Lo mejor para tí en esta nueva etapa”, publicó el Azzurri. Mientras que desde la cuenta oficial del seleccionado nacional enunciaron: “Gracias por todo”.