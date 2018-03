Este sábado por la tarde, el San Juan Rugby Club dio un nuevo paso en el Torneo del Interior al vencer por un contundente 45-13 a El Nacional en Santa Lucía.

Con este resultado, El Piuquén se medirá con Cardenales (la localía se determinará por sorteo) en busca del pasaje a la gran final. El equipo tucumano superó por 26 a 13 a Old Lions de Santiago del Estero.

Síntesis

SJRC:

1- José Moreno

2- Agustín Stoermann

3- Gaston Lopez

4- Maximiliano Salas (Cap)

5- Camargo Javier

6- Eduardo Caputo

7- Mauricio Guidone

8- Francisco Rodriguez

9- Cortez Pablo

10- Juan Ignacio Ginestar

11- Luis Enrique

12- Juan Pablo Venier

13- Javier Wiernes

14- Francisco André

15- Emanuel Reinoso

16- Carlos Tejada

17- Leandro Ruiz

18- Julio Pascual

19- Ricardo Diaz

20- Maximiliano Santander

21- Joaquín Farre

22- Federico Berbari

23- Gerardo Ibaceta.

Staff: G. Filizzola

M. Castro, M. Licciardi

S. De La Fuente

M. Olguin, M. Albarracin

P. Garcia, P. Scadding,

B. Pettinari, C. Sanchez,

O. Sanchez, C. Rodríguez,

I. Mosso, A. Ortiz.

CEN:

1- Ciucci Franco

2- INGRAM Roddy

3- Reñones Bruno

4- Sandoval Nicolás

5- Falcon Joaquin

6- Falcon Nicolas

7- Jackson Santiago

8- Laumann Victor

9- Perez Braian

10- Marbella Martín

11- Severini Julian

12- Nardi Juan Manuel

13- Alonso Juan Manuel

14- Filiotrani Cristian

15- Rios Cristian

16- Jaca Aaron

17- Medina Sebastian

18- Reñones Facundo

19- Bayer Matias

20- Severini Lucas

21- Pistone Federico

22- Lus Payero Facundo

Staff:Mariano Marsili

Rasmussen Juan Ignacio

Anotaciones



Marcaron para SJRC: try Luis Enrique, conversión Juan Ignacio Ginestar, try Luis Enrique, conversión Juan Ignacio Ginestar, try y conversión Juan Ignacio Ginestar, try Luis Enrique, conversión Juan Ignacio Ginestar, try Francisco André, try Francisco André, conversión Juan Ignacio Ginestar.

Marcaron CEN: penal Pérez Braian, penal Pérez Braian, try Laumann Victor, conversión Pérez Braian.