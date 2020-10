La actividad turfística correrá el telón para las competencias deportivas en la provincia. Este domingo, con la edición 67 del Clásico Domingo Faustino Sarmiento, que por cuestiones de la "nueva normalidad" obligada por la pandemia del coronavirus, podrá seguirse solamente por Internet, mediante un canal de la plataforma Youtube (https:/ /www.youtube.com/c/TURF SANJUANINO).

Tal cual se adelantó, tomarán parte de la carrera de 2.200 metros de extensión, solamente caballos pertenecientes a stud locales, contándose entre ellos Atlas Again (ganador de Sarmiento 2018 y del GP Dupuy, en el hipódromo de La Punta, San Luis, en 2017) y correrá en yunta con Elmaestrodelarte (quien el año pasado ingresó tercero perdiendo por un hocico con los dos caballos que ganaron en definición "puesta": Nine Like Him y Mandela Eterno y luego se impuso en los dos grandes premios puntanos, el Laffue 2019 y el Dupuy 2020). De estos dos créditos del stud La Nona, que sienta sus reales en Tudcum; es el último, quien parte como favorito.

Otros seis caballos se opondrán a los dos productos iglesianos, siendo Monte Pulciano, un avezado competidor de pruebas largas y Vio Veces (stud Del Valle), los dos que pintan como los rivales más duros.

El "Sarmiento" será la competencia número 15 de un día en el que sobre la arena del hipódromo de Rivadavia se realizarán 19 carreras. La actividad comenzará a las 8:30 con una competencia concertada (de las denominadas cuadreras) a una distancia de 250 metros. A las 18:30 se largará la ultima competencia para completar un día con 11 pruebas cortas y ocho de carácter oficial de más de 1.100 mts.