El 18 de junio del 2011 fue un día muy especial para los hinchas de Boca. En el Monumental, River perdía con Lanús y quedaba a un paso de perder la categoría. Y en La Plata, el equipo de Julio Falcioni enfrentaba a Gimnasia por la 19ª fecha del Clausura y los hinchas disfrutaban por última vez de una de las duplas más gloriosas de la historia del club. El próximo sábado, Martín Palermo y Juan Román Riquelme volverán a compartir campo de juego en los festejos por el centésimo aniversario de la fundación Villarreal, club español donde ambos jugadores tuvieron un paso más que destacado.

Si bien se los pudo observar juntos en el partido despedida de Sebastián Battaglia, en julio del 2015, esta vez el Titán y Román formarán parte de un evento fuera del país. A pesar del momento que atraviesa, con el técnico xeneize, Hugo Ibarra en la cuerda floja tras la derrota del domingo ante Instituto, el vice ya confirmó su asistencia y estará viajando rumbo a España junto a otros ex futbolistas. ¿Compartirá avión con Palermo? Es una posibilidad. Román jugará unos minutos y se lo espera ansioso según las redes sociales del Submarino Amarillo.

El partido en Villarreal se disputará el sábado a partir de las 14 horas de nuestro país.

Riquelme dejó una huella en Villarreal entre 2003 y 2007, tras su paso por el Barcelona. Jugó 145 partidos, metió 45 goles y dio 49 asistencias, además de conducirlo a semis de la Champions 2005/2006, en la que falló un penal clave ante el Arsenal. Terminó muy mal con su DT, Manuel Pellegrini, pero muy bien con los hinchas, que sienten un enorme aprecio hacia él. Palermo, en tanto, jugó entre 2001 y 2003, justo antes de la llegada de Román, y metió 20 goles en 81 partidos. Luego sufrió una lesión en un festejo de gol y continuó su carrera en el Betis, antes de volver a Boca.

Una dupla intratable

Enemistados fuera de la cancha, pero hermanos dentro del campo, Palermo y Riquelme marcaron una época. En Boca jugaron 188 partidos juntos con 123 goles de Martín y 38 de Román. Claro está, la especialidad de cada uno era bien diferente: el diez abastecía al nueve, que habitualmente no fallaba ante el arco contrario. Y juntos ganaron nueve títulos: Aperturas 1998, 2000 y 2008, Clausuras 99 y 2006, Libertadores 2000 y 2007, Intercontinental 2000 y la Recopa 2008. Sobre el vínculo que mantuvieron en esos años dorados, la mayoría bajo la conducción técnica de Carlos Bianchi, Riquelme sostuvo "una relación normal, de compañerismo y dando todo en la cancha el uno por el otro. No habrá otro nueve como Martín". Por su lado, el grandote afirmó "nos entendíamos con la mirada. ¿Estábamos peleados? No éramos ni somos amigos. Cada uno tenía sus afinidades, pero siempre por encima de todo poniendo a Boca".

Celebración

5 Los argentinos que estarán presentes el sábado en 'La Cerámica'. Es que además de Riquelme y Palermo, también jugarán el ex-arquero Mariano Barbosa, y los ex-defensores Juan Pablo Sorín y Gonzalo Rodríguez.

"Le diría a Román que saque un par de muertos"

En un momento de gran tensión en Boca por los malos resultados, el jefe de la barrabrava del club, Rafael Di Zeo, brindó declaraciones al canal de Youtube del periodista Flavio Azzaro y dejó varios mensajes intimidantes. En uno de ellos, reveló lo que le diría a Riquelme, actual vice, si se lo encuentra en el club: "Si hablo con él le tengo que decir que saque a un montón de muertos que no levantan los pies del piso. No doy ejemplos pero hay un montón de muertos sino Boca no estaría así", arremetió.

En la misma línea, el histórico jefe de La Doce, quien podría volver a La Bombonera luego de que la Justicia lo sobreseyera de una causa, criticó la actitud del equipo: "Boca siempre fue un equipo de corazón y garra, no sé que pasa. No corren, no meten, no empujan. Mirás a Boca y parece que es un soltero contra casados y Boca es el equipo de los casados", afirmó a modo de diagnóstico.