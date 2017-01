El circuito Criterium que sirvió para inaugurar las obras de “El Pinar” tuvo un ganador: Héctor Maximiliano Lucero. El “Willy”, representante de la Municipalidad de Pocito, se impuso en la competencia que constó de 35 giros al coqueto trazado de 1.950 metros.



La prueba se disputó después del clásico corte de cinta y tuvo jugosos premios en efectivo. Es que cada cinco giros se disputaron embalajes para definir los ganadores de las seis pasadas especiales que repartieron mil pesos al primero y 500 para el segundo de cada embalaje. Además, en la clasificación general se premiaron los primeros diez con premios que fueron desde 4 mil a 500 pesos.



De que se rodó muy rápido no quedan dudas, tanto, que el primer giro ya hubo demasiados que no lograron seguir el ritmo de los primeros, perdieron rueda y tuvieron que abandonar.



A la definición sólo llegaron una treintena de hombres que en el sprint tuvieron un apasionante embalaje. Gerardo Tivani le levantó el sprint a Lucero y el Willy no defraudó: batió a todos demostrando que llega de la mejor manera a la Vuelta que arrancará en unos días.



“Es el mejor recreo”



Tras finalizar el esfuerzo, el ciclista de la Municipalidad de Pocito destacó su triunfo y palpitó la gran Vuelta: “Es el mejor recreo para la Vuelta, sirve para demostrar cómo llegamos”, contó el Willy. Después agradeció el trabajo de sus compañeros: “El equipo hizo un trabajo enorme en un muy lindo circuito. No podíamos defraudar a la gente”, expresó el ganador.