Unión. El presidente de la FSP en el 2011 Guillermo Velasco y su par de la CAP Daniel Ventura acordaron y el juicio civil llegó a su fin. Ambos, junto al secretario de Deportes Jorge Chica.

Era la mejor salida a los problemas, y por fin se dio. Después del Mundial de hockey sobre patines desarrollado en San Juan en el año 2011 la Confederación Argentina de Patín y la Federación Sanjuanina de Patín vivieron una etapa de desencuentros que concluyó en un juicio civil que tramita en el Juzgado Federal de la provincia. Pero luego de casi 7 años, por fin hubo acuerdo entre las partes y con eso finalizó el conflicto judicial en su totalidad. Mucho valió el diálogo entre la nueva gestión de CAP con su presidente Daniel Ventura y el dirigente y por ese entonces titular de la FSP Guillermo Velasco.



"Queríamos darle fin a tantos años de angustia y desentendimientos, entendemos que no hay mejor forma de trabajar por nuestro hockey que con unión y diálogo, por eso firmamos el acuerdo. Es una manera de hacer política deportiva con diálogo y respeto", contó Ventura quien llegó esta semana a San Juan para terminar de concretar el mencionado acuerdo.



Todo surgió luego del Mundial 2011 desarrollado en San Juan. Finalizado el evento la CAP debía realizar la rendición de cuentas que nunca se hizo, es por que la FSP le inició un juicio por ese motivo. "Ese juicio se dilató y hoy con la nueva conducción de Ventura hemos llegado a un acuerdo. Esto no le hacia bien a nadie y no tenía sentido porque las dos partes ya habían cancelado la deuda, sólo restaba firmar el acuerdo. Queríamos demostrar que habíamos hecho las cosas como correspondían", señaló Velasco. Además, ambos dirigentes se ilusionaron con un Roller Games en la provincia: "Estamos trabajando muy fuertemente para que un Roller Game pueda llegar a Argentina y tener a San Juan como una de las próximas sedes, este lugar respira hockey", contó Ventura.