Despedida. Sebastián Becaccece asumió con dignidad el fracaso de su paso por Independiente.

Sebastián Beccacece dejó de ser ayer el técnico de Independiente, tras reunirse con el presidente del club, el también sindicalista Hugo Moyano, y el viceprimero e hijo del anterior, Pablo Moyano, y lamentó que no se haya "podido plasmar la idea en resultados".

Beccacece, de 38 años, acordó su salida con los directivos del "Rojo" luego de "no alcanzar los objetivos planeados".

El entrenador explicó su salida en una conferencia de prensa en la que también agradeció "a los futbolistas y dirigentes la posibilidad" de dirigir a Independiente, aunque se lamentó que "no se pudo plasmar en resultados la idea".

"Aplicamos el sentido común con los dirigentes, de no poder alcanzar a través de los resultados los objetivos que nos habíamos planteado, más allá del vínculo y las ganas" de continuar dirigiendo, destacó el DT rosarino.

En su gestión por la Universidad de Chile tampoco pudo concluir su contrato.

Desde lo personal, el ex ayudante de Jorge Sampaoli argumentó: "Cuando uno da todo y se vacía, el reproche interno no existe. Después, sí evaluar por qué no alcanzamos la regularidad. La manera de conducir, lo hicimos con nobleza, entereza y dignidad".

Por último Becaccese admitió: "Es la situación que nos toca y hay que enfrentarla con grandeza y dolor. El fútbol es como la vida. En el fútbol y en la vida, perdí más de lo que gané. Y se aprende mucho más en la derrota y espero trasladarlo al próximo lugar en el que me toque trabajar", cerró.

La renuncia del DT fue una buena noticia para los directivos de Independiente, ya que de esta manera se evitan de abonarle lo que le correspondía a raíz del acuerdo que firmaron oportunamente y que finalizaba el 30 de junio de 2020.

En la cuenta oficial del club en la red social Twitter, se confirmó la renuncia del entrenador: "Sebastián Becaccese dejó de ser el entrenador de Independiente".

También en el mismo comunicado, se dio a conocer que Fernando Berón (actual coordinador de las divisiones inferiores), "se hará cargo del equipo de manera interina y dirigirá su primera práctica hoy a las 9 horas en el predio de Villa Domínico".

La gota que desbordó el vaso fue la derrota en la Copa Argentina ante Lanús (2-0).

Luego de la caída ante el "Granate", Beccacece dijo: "Teníamos muchas expectativas para conseguir esta Copa, por lo que es la institución y porque abriría la puerta para jugar la próxima Libertadores". Un adiós sin brillo ni gloria.



Su campaña

En la Superliga, el "Rey de Copas", sufrió cuatro derrotas (Estudiantes de La Plata, Patronato de Paraná, Vélez y Argentinos). En el torneo local el equipo de Becaccece cosechó cuatro triunfos (Defensa y Justicia, Colón de Santa Fe, Atlético Tucumán y Talleres de Córdoba) y un empate ante Lanús. Además quedó afuera de la Copa Sudamericana a manos de Independiente del Valle de Ecuador. En total en la etapa del técnico rosarino, el equipo de Avellaneda disputó 16 partidos, con la cosecha de 8 triunfos, 7 derrotas y un empate.

Beccacece comenzó su carrera en las categorías juveniles del club rosarino Renato Cesarini, Luego prosiguió como ayudante de Jorge Sampaoli, dirigiendo a varios clubes chilenos y el seleccionado del país trasandino. Como entrenador comandó los destinos de la "U" de Chile.