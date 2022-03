A horas de peleas, sean por títulos o no, los equipos de los boxeadores abandonan las prácticas de guanteo para evitar cualquier lesión, ergo corte, que puedan sufrir los púgiles que ponga en riesgo la realización del combate. Aparte, es como cuando uno iba a rendir un examen en la secundaria, y se quería comer los libros para absorber conocimiento, de última, y pasar la prueba. En el boxeo, lo que no se hizo en las ocho semanas, dos meses de trabajo, en los que habitualmente, se ejecuta todo lo planificado; no se consigue en los tres días finales.

La báscula, mañana a las 10, de Argentina, es el primer escollo a superar. Uno qué, a pesar que el cuidado ha sido extremo y el trabajo desarrollado a conciencia, influye en el ánimo de los combatientes. Es de esperar que ambas lo superen y empiecen a liberar tensiones, esas que desaparecerán cuando suene la campana y empiecen a decidir su futuro deportivo en una contienda de 10 asaltos.

El pesaje será mañana, ambas deberán dar hasta 53,524 kg.

Ayer el grupo de Román se incrementó con el arribo de su amiga y fotógrafa personal Marina Sancassani. Cecilia, como Bridges debieron cumplir con pautas promocionales que incluyeron una nota realizada por la televisión que se realizó en un estudio armado para la ocasión. Además, las dos boxeadoras realizaron un entrenamiento público, que incluyó ejercicios sobre un cuadrilátero, montado en un centro comercial de Leeds, en el que se movieron trabajando con sus técnicos, quienes las exigieron con las manoplas. Cecilia subió un video a su cuenta de Instagram, mientras que Bridges posteó algunas fotos en su perfil de Twitter.

Bridge trabajó con su entrenador.

El combate entre la campeona mundial argentina, y su retadora australiana, es el tercero en la consideración de la organización de la velada, que tendrá como pelea de fondo la contienda por el título pluma de la FIB que posee el español Kiko Martínez (43-10-2, 30KO), quien lo arriesgará ante el inglés Josh Warrington (30-1-1, 7KO).

Programado como semifondo está un match entre dos pesos ligero británicos, Maxi Hughes (24-5-2, 5kO) y Ryan Walsh (27-3-2,12KO), previsto a 12 rounds.

En la pelea anterior, por el cetro gallo FIB, subirán al ring Cecilia Román (16-5-1) y Ebanie Bridges (7-1-0, 3KO). Y, completando el cuadro de cuatro peleas que serán televisadas, se medirán a diez asaltos los welter junior Dalton Smith (9-0-0, 7KO) y Ray Moylette (12-1-0, 5KO).

Será por TV paga

La reunión donde expondrá por séptima vez su corona Cecilia Román, podrá verse en Argentina solo por la señal de DAZN, sistema de streaming que emite, fundamentalmente programación de boxeo, pero que ha incorporado otros deportes, como la Fórmula 1 y la Champions League femenina.

La suscripción a la app (aplicación) de DAZN tiene un valor de dos dólares estadounidenses, y puede realizarse a través de la Play Store de Google.

Lemos tendrá su chance en el Luna Park

El próximo sábado en el estadio Luna Park, se desarrollará la pelea más importante en Argentina en los últimos años. El invicto Gustavo Lemos (25-0-0, 15KO) se enfrentará al galés Lee Selby (28-3-0, 9KO), en una eliminatoria final por el título mundial ligero de la Federación Internacional de Boxeo (FIB). La gran noche desde el emblemático escenario porteño será televisada en vivo a través de TyC Sports y TyC Sports Play en su ciclo Boxeo de Primera.

Lemos que sorprendió con su estilo explosivo en su campaña como aficionado donde ganó 34 de las 35 peleas que realizó y se convirtió en una de las grandes promesas del boxeo argentino: marcha invicto, y ya ganó algunos títulos en ligero (campeón mundial juvenil de la FIB) y superligero. Sus triunfos más importantes fueron ante Rubén López, Damián Yapur, Jorge "Maromerito" Páez Jr (dio la sorpresa y lo noqueó peleando en categoría welter) y Jonathan Eniz.