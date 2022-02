Los hinchas de Atlético Alianza no se quisieron perder la final y recorrieron los 540 kilómetros para poder alentar al club de sus amores buscando la hazaña que no se dio. Cerca de unos 100 fueron los privilegiados de poder presenciar el partido en la cancha. Pero cerca de 300 se quedaron afuera, a unas cinco cuadras del estadio de Estudiantes. Desde allí y gracias a una pantalla gigante que les facilitó Estudiantes, pudieron ver el encuentro y alentar a la distancia a pesar que los separaban unos 500 metros. Pero todos por igual alentaron al equipo de Pallaroni que fue a buscar su hazaña ante Paraná, aunque finalmente no se pudo concretar.