Protagonistas. Fabián Flaqué y Gabriel Da Rold vienen de ser protagonistas en la fecha pasada disputada en El Zonda, ahora ambos intentarán repetir sus buenas actuaciones en el autódromo Oscar Cabalén, de Córdoba.





"Esta será la bisagra del torneo. La quinta cita es la mitad de un campeonato tan apasionante como competitivo. Pero lo más importante son los horarios del sábado que se modificaron por el debut de nuestra Selección de fútbol que debuta en el Campeonato Mundial Rusia 2018. Por lo cual la actividad comenzará pasado el medio día". El comunicado del Top Race es elocuente y advierte que la categoría se adaptará al Mundial, al punto que esperará al final del partido de Argentina para sacar los autos a pista en el autódromo Oscar Cabalén de Córdoba, a miles y miles de kilómetros de Rusia. Y entre los que deberán acomodarse al horario mundialista están Fabián Flaqué y Gabriel Da Rold, quienes tras sus muy buenas presentaciones en la fecha pasada disputada en San Juan volverán a acelerar en el TR Series. El Turismo Nacional, que lo tiene a Diego Leánez en Clase 2, también hará cambios y durante las dos horas de partido habrá silencio de motores en Entre Ríos.



Habitualmente, la actividad de los sábados es la más extensa de los fines de semana, tanto para TR como para TN.



Los autos salen a pista pasadas las 9 para los ensayos de las distintas divisionales, que le dan paso luego a las clasificaciones, que finalizan pasadas las 17. Pero como Messi y compañía debutarán en Rusia 2018 a las 10 de nuestro país, es que el próximo sábado la tradicional acción matutina se va a correr hasta después del mediodía en el caso del Top Race, mientras que el Turismo Nacional tendrá entrenamientos de 9 a 10, hará una pausa para ver el partido y luego retomará desde las 12.



"Será un sábado raro, porque no tendremos que ir tan temprano al autódromo. En mi caso el primer tiempo del partido de Argentina lo voy a ver en el hotel y voy a aprovechar el entretiempo para ir al Cabalén. El segundo tiempo lo voy a seguir en boxes", indicó Fabián Flaqué, quien buscará subir nuevamente al podio.



La quinta fecha del Top Race se pondrá en marcha mañana con entrenamientos y pruebas libres, el sábado seguirá con los ensayos y clasificaciones en horario vespertino y el domingo, las tres finales desde las 10.



En Top Race, el campeonato lo lidera Agustín Canapino con 66 puntos; mientras que en TR Series el puntero es Gastón Crusitta con 74, a la vez que Flaqué está cuarto con 37 unidades y Da Rold octavo, con 25.

>> Las opciones para los fierreros

Para los fanáticos del automovilismo y no tanto del fútbol, durante el mes que durará el Mundial sólo dos domingos no habrá carreras de categorías nacional. Este fin de semana se presenta el Top Race y TN, pero habrá un vacío para el siguiente (aunque a nivel internacional correrá la Fórmula 1 en Francia). Entre el 29 de junio y el 1 de julio será el turno del TC 2000, con Fabricio Persia, y el Turismo Pista, con Pablo Mauri, en Buenos Aires (la F1 estará en Austria).



Entre el 6 y 8 de julio volverá a competir el Top Race, en Termas de Río Hondo, y el TN en Posadas (F1 en Gran Bretaña), mientras que el domingo de la final en Rusia no habrá ninguna categoría nacional en pista.