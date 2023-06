Luego de la disputa de los partidos pendientes y de las idas y vueltas con respecto a las clasificaciones, el Nivel 1 del básquet sanjuanino le puso fecha al inicio de los playoffs del Torneo Apertura.

Este jueves habrá tres juegos de cuartos de final y el restante tendrá lugar el viernes. Inca Huasi, el mejor clasificado, se medirá como local desde las 21:30 frente a Estrella, el peor de los que avanzaron, además a las 22 chocarán Ausonia (3º)-Jáchal (6) y Urquiza (2º)-UVT (7º).

Al día siguiente, se enfrentarán a las 22 Hispano (4º)-Barrio Aramburu (5º) en lo que promete ser la serie más pareja de la segunda fase.

Luego las revanchas se disputarán de la siguiente manera: lunes 19 de junio, a las18 Jáchal vs. Ausonia y martes 20 de junio los otros tres partidos a las 22, con la localía invertida respecto del inicio de la serie.

En caso de necesitar un tercer partido partido para definir los clasificados a semifinales, los encuentros fueron programados para el viernes 23 de junio desde las

22 (Ausonia vs. Jáchal), sábado 24 de junio a las 21,30 (Inca Huasi vs. Estrella) y domingo 25 de junio también a las 22 (Hispano vs. Barrio Aramburu y Urquiza vs. UVT).

Apertura Femenino 2023

RESULTADOS

Copa Oro - 1° fecha

Barrio Aramburu 60-17 Urquiza

Universidad 26-62 Girona

PROGRAMACIÓN

Copa Oro - 2° fecha

Jueves 15 de junio

20,00 hs. Barrio Aramburu vs. Universidad

Viernes 16 de junio

21,00 hs. Girona vs. Urquiza

Copa Plata 1° fecha

Miércoles 14 de junio

20,00 hs. Macabi - El Ceibo vs. Lanteri

22,00 hs. Sanjuanino Juniors vs. Del Bono