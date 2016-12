Bradley Wiggins, el ciclista británico más condecorado, anunció su retiro el miércoles tras una carrera estelar durante la que obtuvo la mayoría de los premios del deporte.



El londinense influyó en la mayor popularidad del ciclismo en su país, convirtiéndose en el primer británico en ganar el Tour de Francia en el 2012 y con un récord de ocho medallas olímpicas, incluyendo el oro en la contrarreloj de los Juegos de Londres ese mismo año.



‘El 2016 es el final del camino para este capítulo, ¡hacia mejores cosas! ’Los niños de Kilburn no ganan oros olímpicos y Tours de Francia’ Ahora sí‘, dijo el ciclista de 36 años en Twitter



Los últimos meses de su carrera han visto una polémica sobre exenciones de uso terapéutico (TUE) y un paquete médico entregado a funcionarios de Team Sky antes del Tour de Francia del 2011, pero Wiggins no mencionó esos temas.



‘Conocí a mis ídolos y corrí junto y con los mejores por 20 años. Trabajé con los mejores entrenadores y managers a los que estaré siempre agradecido por su respaldo‘, dijo Wiggins.



‘Lo que me quedará por siempre es el apoyo y el amor del público tanto en las buenas como en las malas, todo como resultado de correr en una bicicleta como un trabajo‘, añadió el británico, que ganó cinco oros olímpicos.



En total ganó 10 medallas en mundiales de pista y tuvo un sostenido éxito olímpico por 16 años. En Sídney 2000 obtuvo la medalla de plata en persecución por equipos y siguió sumando medallas en cada Juego, antes de llevarse su quinto y último oro en Río 2016.



Wiggins agregó que el ‘2012 me hizo alucinar y fue muy divertido. El ciclismo me ha dado todo y no podría haberlo hecho sin el apoyo de mi maravillosa esposa Cath y nuestros increíbles hijos‘.