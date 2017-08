Listo para volver. Matías Sánchez regresará en estos días a San Juan, tras si largo periplo por Egipto y ahora por Buenos Aires. Sánchez ya integra un selecto grupo de argentinos que tiene la única medalla de oro de la historia del vóley.

"Sé lo que conseguimos, pero creo que aún no lo dimensiono. Todas las noches me acuesto y veo el último punto, miro las fotos, la medalla. Todavía no lo creo", dijo el armador Matías Sánchez, el sanjuanino que hizo historia en el vóley nacional al ser parte de la conquista del Campeonato Mundial Sub23, el primer título ecuménico para la disciplina de cualquier categoría. Aún en Buenos Aires tras el regreso de Egipto, se prepara para llegar a San Juan y compartir el logro con su familia.



Además de levantar la copa, Matías fue elegido el mejor levantador del torneo, tal como le pasó en los otros Mundiales de base que disputó.



"Este premio es especial porque se trató quizás de mi último Mundial de inferiores y además porque en los otros no logramos dar la vuelta olímpica. Ahora pude disfrutarlo porque se dio todo junto: el título y el premio individual", expresó el jugador surgido en Obras, de 1,73 metro de estatura.



Matías dijo que una vez que baje las revoluciones por el título Mundial descansará unos días y luego se pondrá bajo las órdenes técnicas de su padre, Yeyo, para afrontar la pretemporada con Obras (ver aparte).



"Estoy aprovechando estos días, que son de mucho movimiento por la gente que saluda y felicita y la repercusión en los medios. Pero después todo volverá a la normalidad, a seguir entrenando como siempre", le expresó a DIARIO DE CUYO desde Buenos Aires.



Por su parte, sobre las claves del torneo perfecto que hizo el seleccionado argentino, expresó que fue un combo de factores. "Sumó que el equipo venía trabajando desde hace unos años, que ganamos partidos claves en el grupo, que evitamos a Brasil y después creo que nos adaptamos rápido al nuevo sistema (se jugó al mejor de 7 sets, de 15 puntos). Y esas reglas no favorecen tanto al saque sino a la recepción, por lo que nos equiparamos con Cuba o Rusia", analizó.



En tanto, tras tantos días lejos de casa, Sánchez ya quiere volver a San Juan. "Tengo ganas de ver a mi familia y compartir todo esto, que en definitiva es lo más importante. Siempre los tuve presente, pero quiero que se sientan parte de la medalla", confesó.

Premios

3 Premios individuales tiene Matías Sánchez como mejor armador. Antes de Egipto 2017, ganó en el Mundial de Menores 2013 y en el de Juveniles 2015.



"Este título no se compara con nada de lo que he vivido" MATÍAS SÁNCHEZ - Armador Argentina

Obras, listo para la pretemporada

Matías Sánchez seguirá en Obras y fue el primer jugador que fichó para el club, que el 11 de septiembre y nuevamente con Yeyo Sánchez como entrenador comenzará con la pretemporada. El equipo de la calle 25 de Mayo fichó a tres cubanos: el opuesto Osmel Camejo y el central Osmany Camejo (son hermanos), además del punta Javier Jménez, todos hombres experimentados.



A su vez, se sumarán jugadores de selección argentina Sub23 como el central Edgar Vieyra, el punta Ignacio Luengo y el líbero Michele Verasio. En tanto, Obras fichó a los ex UPCN, Mariano Vildosola (punta) y Francisco Lloveras (central). El resto del plantel será jugadores juveniles de Obras.



“Es un buen equipo, bastante equilibrado, que va a dar pelea. Hay otros clubes que tienen presupuestos muy altos, pero vamos a estar en la conversación”, expresó el armador Sánchez.