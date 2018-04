Fue implacable y demoledor. El opuesto de UPCN San Juan Voley, Zbigniew Bartman, se erigió en una de las figuras del equipo que logró el heptacampeonato de la Liga Argentina, convirtiéndose en el máximo anotador del equipo y en el líder del ranking de artilleros de los Play Off, una instancia en la que anotó nada menos que 253 puntos en 11 partidos. Su rendimiento incluso le valió para que fuera elegido MVP de las finales ante Personal Bolívar en formas unánime. "Jugamos muy bien, era muy difícil que nos pudieran ganar con semejante performance", resumió el polaco después de la conquista del séptimo título para los Cóndores en apenas 11 años de vida, que fue consumada además con soberbia contundencia sobre su máximo rival, Bolívar (el último set del partido final incluso lo cerró nada menos que 25-13, una muestra elocuente de ello).



Bartman tiene doble mérito porque a UPCN llegó a principios de temporada como receptor punta y en ese rol jugó hasta fines del 2017, cuando se produjo el alejamiento de Nikolay Uchikov.



Entonces el entrenador Fabián Armoa le propuso que volviera a jugar como opuesto, como lo había hecho algunos años antes, incluso con la selección polaca. Zibi aceptó el desafío, pese a que le costó al principio la adaptación.



Pero una vez que se acomodó y que con el armador Maxi Cavanna lograron esa conexión que debe ser clave, Bartman la rompió. A los Play Off llegó en buena forma y en cuartos, semifinal y final simplemente fue letal en la ofensiva sanjuanina.



De los 253 puntos que anotó en la instancia decisiva, 229 fueron de ataque y el resto los repartió con bloqueos y saque. Zibi sumó 63 puntos en los cuartos de final ante Libertad Burgi (3-0), luego marcó 94 tantos ante Lomas Voley en la semifinal (3-1) y en la final acumuló 96 puntos contra Personal Bolívar (3-1).



En el duelo ante el clásico rival tuvo un buen desafío con el opuesto brasileño Theo Lopes, a quien derrotó pues el ex UPCN quedó segundo en el ranking de Play Off con un acumulado de 218 tantos (y eso que el brasileño jugó un partido más).



"En la serie final parece que ganamos fácil ante Bolívar, pero no es verdad. Ellos jugaron con todo, con lo mejor que tenían. El ejemplo es que los inicios de cada set en toda la final fueron muy parejos, pero sencillamente nosotros jugamos muy bien. Fuimos realmente buenos en el pase, en la defensa y en el bloqueo; y jugando tan bien en esos aspectos de juego es muy difícil perder", expresó Bartman.



Mientras UPCN subía al podio, fue anunciado que era el Jugador Más Valioso de la definición, algo que lo sorprendió pues sus compañeros tuvieron que avisarle. "No me lo esperaba, sinceramente. Fue algo muy lindo pero como lo dije en cada oportunidad, sin mi equipo no me hubiesen elegido MVP. Me dieron a mí el premio pero es mérito de todos mis compañeros", apuntó.



En tanto, los hinchas de UPCN ya empezaron a pedir por Bartman una temporada más.



"Mi primera experiencia en América del Sur ha sido fantástica. Crecí como jugador y persona y además de un título, de Argentina me llevo muchos amigos. No sé qué haré la próxima temporada, aún no le he pensado y ya habrá tiempo para eso. De momento, quiero seguir disfrutando del campeonato", apuntó Bartman.

Artillero

23 puntos anotó Zibi Bartman en promedio en cada partido de los Play Off, que en total fueron 11.