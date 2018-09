Dura. Resultó la sanción de la UCI para el conjunto continental sanjuanino que había festejado en enero último la obtención de la Vuelta a San Juan de la mano de Gonzalo Najar. En la próxima edición no podrá estar.

Aquellos días de gloria en enero último quedaron tapados ayer cuando la Unión Ciclista Internacional (UCI) oficializó la sanción para el Sindicato de Empleados Públicos. El ente máximo del ciclismo suspendió al equipo continental sanjuanino por 45 días que deberán cumplirse desde el 15 de enero al 1 de marzo de 2019, por lo que los "bichos verdes" no podrán disputar la Vuelta Internacional a San Juan 2019 ni tampoco ninguna otra competencia internacional. Mientras que hasta anoche no existía una notificación oficial en particular para los ciclistas Gonzalo Najar y Gastón Javier, quienes tuvieron resultados no negativos en las muestras de antidoping realizadas durante la Vuelta 2018.



El informe de la UCI fue publicado ayer a las 16.22 hora local, es decir cerca del mediodía argentino. "La Union Cycliste Internationale (UCI) anuncia que la Comisión Disciplinaria ha decidido suspender el Equipo Continental de la UCI Sindicato de Empleados Públicos de San Juan (El Equipo) por un período de 45 días del 15 de enero al 1 de marzo de 2019 de conformidad con el artículo 7.12. 1 de las Reglas Antidopaje de la UCI (ADR) que prevén una "Suspensión del Equipo". Mientras dure su suspensión, el Equipo queda suspendido de participar en cualquier evento internacional. La Comisión Disciplinaria determinó la fecha de inicio de la suspensión en vista del calendario de carreras del Equipo para que sea efectiva. El piloto argentino Gonzalo Joaquín Najar fue notificado de un AAF de CERA en una muestra recogida el 21 de enero de 2018. El jinete argentino Gastón Emiliano Javier fue notificado de un AAF de esteroides anabólicos androgénicos en una muestra recogida el 23 de enero de 2018", así se expresó el ente máximo del ciclismo mundial, dándole una dura sanción al equipo más ganador de las últimas temporadas.



Así, el SEP-San Juan Continental, primer equipo con este rango en la provincia y el único equipo que pudo ganar en cuatro ocasiones la Vuelta a San Juan, no podrá estar presente en la próxima edición, y eso es lo que más duele en el conjunto sanjuanino que incluso tiene a toda su plantilla concentrando en la provincia para la parte más fuerte de la pretemporada. Ahora resta conocer si se apelará la sanción. El director del equipo, José Díaz, decidió no dar declaraciones, en tanto que José Díaz hijo -el jefe del equipo-, expresó que "está fresco todo, no sé si iremos a apelar". Tampoco atendió su teléfono el jujeño Gonzalo Najar.



El SEP no sólo se perdería la Vuelta a San Juan 2019, sino que tampoco podrá asistir a la Vuelta de Uruguay, de categoría 2.2 que siempre tiene como protagonista a los "bichos verdes". Una jornada donde el SEP sufrió un auténtico mazazo.

De tocar el cielo con las manos, a la tormenta



Todos enloquecieron cuando Gonzalo Najar, campeón argentino de Ruta 2017, "pegó el palo" cuando arrancaba el ascenso fuerte en la etapa reina de la pasada Vuelta a San Juan. El ciclista del SEP fue sacando ventajas y llegó festejando con los brazos en alto ante el delirio de los fanáticos que no podían creer que ese pibe de 24 años le sacara casi dos minutos a sus perseguidores, estrellas del ciclismo europeo. Ese día Najar tocó el cielo con las manos porque desde allí comenzó a edificar la consagración y defendió la malla líder apoyado en su equipo que mostró sobrada fortaleza ante los "World Tour". Ese domingo de enero en una Circunvalación atestada de público el jujeño celebraba la victoria más importante de su carrera, algo que quedó en la nada ayer con la oficialización de la sanción. Ahora, la UCI deberá informar los pasos a seguir, pero es casi un hecho que Najar deberá devolver todos los galardones obtenidos en la máxima competencia del país.



A esperar



La única sanción que la Unión Ciclista Internacional oficializó fue la suspensión de 45 días que deberá cumplir todo el equipo el año próximo. Si bien anoche existieron rumores de una posible sanción muy dura para Najar y Javier, aún no hay nada oficial por parte de la UCI.

Cronología

28 de enero

Ese día Gonzalo Najar, a sus 24 años, tocaba el cielo con las manos siendo el primer argentino en consagrarse en la Vuelta a San Juan desde que tiene el rango 2.1 UCI. Había edificado su consagración ganando la etapa que ascendió al "Colorado".

7 de mayo

La UCI notificaba al SEP por dos análisis analíticos adversos por parte de dos de sus ciclistas: Gonzalo Najar había dado no negativo por CERA el 21 de enero, y Gastón Javier había arrojado valores superiores al índice de testosterona el 23 de enero.

7 de julio

El SEP avisó que apelaría la sanción aduciendo que en el caso de Najar hubo manipulación (extrajeron sangre de la muestra B, para agregar a la A) y a Javier no se le encontraron sustancias prohibidas, pero sí se hallaron valores superiores de testosterona.

7 de septiembre

Exactamente cuatro meses después de la primera notificación por violación a las reglas de antidopaje, la UCI oficializó la sanción al SEP-San Juan y le otorgó una suspensión por 45 días que todo el equipo deberá cumplir apenas comenzado el 2019.