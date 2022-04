Mauricio Pochettino celebró el título de la Ligue 1 el último fin de semana de la mano de un gran gol de Lionel Messi, pero ahora el foco de su carrera deportiva está centrado en la posibilidad de abandonar el cargo de entrenador del París Saint Germain. Luego de una temporada con un golpe duro de digerir en la Champions League, el DT se juega su futuro en el banco de suplentes.

El argentino todavía debe comandar cuatro fechas del certamen doméstico, pero cada rueda de prensa está enfocada en su continuidad. Durante las últimas horas, enfrentó las preguntas de la prensa como antesala del duelo ante RC Strasbourg de la 35ª jornada y habló de su futuro, pero también se refirió al rendimiento de Neymar durante el año dejando sobre la mesa una charla que mantuvo con Lionel Messi durante las últimas horas.

“Por supuesto que el talento de Ney es indiscutible. Un futbolista que ha sido fichado hace ya unos cuantos años en el club por el monto que se ha fichado es porque estamos hablando de uno de los mejores jugadores del mundo acerca de talento. Esta temporada ha tenido una lesión importante después de venir de la Copa América. No tener una continuidad que a los jugadores de ese nivel, de esa calidad, hacen que los lleven a su mejor nivel. ¿Cómo juzgo la temporada? Con altibajos, como todo el equipo”, expresó.

Y abrió la puerta a la intimidad de su diálogo con la Pulga: “En definitiva, hoy lo hablaba con Leo Messi, lamentablemente chocamos en un momento, no pudimos pasar ese momento donde el equipo venía creciendo que era contra el Madrid. Habíamos encontrado prácticamente el funcionamiento, creo que fue un golpe duro para el equipo. Creo que tendríamos que haber pasado eso, no lo pasamos. Si lo hubiéramos pasado creo que estaríamos hablando de una temporada completamente diferente a la que pasó”.

“A veces el límite entre el éxito y el fracaso, por llamarlo así como fracaso, o la derrota, es una línea muy fina. Que si te subes o te mantienes parado te puede dar la fortaleza para poder escribir una historia diferente”, agregó.

Poch no pudo esquivar las consultas en torno a su continuidad, pero aseguró que por el momento no mantuvo reuniones: “No hubo ninguna discusión en concreto que no haya estado dentro de la normalidad de los planes de lo que venimos haciendo hasta ahora. Tenemos una relación natural donde nos comunicamos por diferentes temas, lógicamente los temas varían dependiendo las circunstancias y los momentos pero la relación y la comunicación es buena. Seguimos trabajando siempre, como naturalmente lo hacemos, no solamente teniendo en cuenta el presente sino con la responsabilidad que el cargo nos da de siempre pensar en el futuro”.

Los periodistas también le recordaron que semanas atrás había advertido que tenían ya en la cabeza cuáles eran los cambios que precisa el club de cara al futuro. En torno a ese tema, Pochettino analizó: “Creo que la experiencia es un punto importante, siempre y cuando la podamos capitalizar. Hay muchas cosas que hemos aprendido en este año y medio. Muchas cosas del conocimiento que cuando estás en el interno desde fuera no se pueden percibir, no se pueden conocer. Todo eso será volcado en la dirigencia del club, por supuesto. Siempre con naturalidad como se hace en cualquier proyecto. El hecho de pasar un año y medio nos da una experiencia en la cual es también nuestra obligación y nuestro deber aportarle al club la visión de lo que ha pasado en este año y medio para poder mejorar. Lo estamos haciendo y lo haremos con más fluidez en las próximas semanas”.