Maribel Aguirre, junto a Nico y Gerardo Tivani conformaban una fuerte amistad con Nico Naranjo, por eso la multicampeona sanjuanina ayer no ocultaba su dolor. "Es increíble. No se puede creer que esté adentro de un cajón. Teníamos esperanza que saliera de esto porque sabíamos de lo fuerte y aguerrido que siempre fue pero no pasó", expresó. "En los últimos cinco años éramos un grupo muy unido, se va a extrañar porque era el jodón pero a la vez quien te daba motivación. Nadie va reemplazar ese lugar", comentó.