El anfitrión. Huazihul, que viene de caer ante el San Juan, será local hoy ante la UNSJ. La entrada será un alimento no perecedero.

La quinta fecha de la Copa de Plata del Torneo Regional de rugby se abre hoy y en el único partido que se jugará en San Juan, el enfrentamiento entre Huazihul y UNSJ tendrá un tinte solidario. Es que en el club Cacique, el local, anunciaron que la entrada será un alimento no perecedero que luego donarán. El encuentro comenzará a las 16,20.



Huazihul y UNSJ no tuvieron un buen inicio en el torneo y ambos ocupan la parte baja de la tabla. El Cacique está penúltimo con una victoria en cuatro presentaciones y hoy buscará hacer valer la localía para volver a sumar puntos gordos.



La U, en tanto, marcha en la última posición y hasta ahora no ganó. Sin embargo, es el club que más tantos anotó, junto a San Jorge RC, con 120. Pero también, es al que más le marcaron: 134.

Por otro lado, el líder del torneo, el San Juan RC, intentará seguir de racha y mantener el invicto cuando hoy a las 15,30 visite en Mendoza a Universitario RC, su escolta inmediato.

COPA DESARROLLO



Por la Copa Desarrollo, mañana a las 16, el Caucete RC recibirá al Sporting Alfiles, en el Este sanjuanino. A su vez, anoche al cierre de esta edición se enfrentaban Pocito RC y Jockey Club.