José Luis Brown vive un delicado momento a partir de un adelantado grado de Alzheimer. En las últimas horas su hija FLorencia contó detalles del duro momento que vive el ex campeón del mundo con la selección argentina en 1986.

"Hasta hace un mes y medio papá me reconocía, pero ya no. Ahora está internado, en una cama. No controla esfínteres, solo de a ratos pasa a una silla de ruedas", dijo Florencia en FM Grupo Tiempo Digital, una radio de Ranchos, el pueblo en el que nació "el Tata" el 10 de noviembre de 1956.

"No le veo momentos de conexión en espacio y tiempo y no tiene ningún tipo de independencia", agregó.

"Él ya no puede reconocer, no puede decidir. La enfermedad está avanzada. Tuve una reunión con la clínica en la que está. La mujer está como única familiar responsable. Hay amigos íntimos que no pueden verlo porque ella se lo niega", relató.

"Empezó a olvidarse, por ejemplo, de dónde dejaba las llaves del auto. O cuando veía un partido y no reconocía a algún jugador, se olvidaba del nombre. En teoría, hace dos años le diagnosticaron el Alzheimer en la clínica de Facundo Manes", dijo.

"Me pregunta quién soy, o me dice que soy muy linda, pensando que es una mujer que lo va a visitar. Quizá el único momento de conexión es cuando le agarro la mano y le canto", cerró, con dolor, la única hija de Brown.