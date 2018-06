El embajador de Israel en Buenos Aires, Ilan Sztulman, lamentó la suspensión del partido que iban a disputar los seleccionados de ambos países en la ciudad de Jerusalén y aseguró que "es una situación muy triste". "Messi y Argentina son ídolos para nosotros. El fútbol es un deporte hecho para hacer puentes, no para destruirlos", señaló.

El diplomático recordó que figuras como el ex presidente Barack Obama o el actual mandatario de los Estados Unidos, Donald Trump, incluso la canciller alemana Ángela Merkel, visitaron el país y no hubo manifestaciones de violencia. Y recordó la reciente visita de la vicepresidente Gabriela Michetti. "Israel es un país extremadamente seguro", enfatizó.

En declaraciones a Radio Mitre, Sztulman agregó que lo ocurrido "no cambiará la relación de amistad con Argentina, pero queda mal, es una situación muy triste". Ayer se informó que fue suspendido el encuentro amistoso que el equipo dirigido por Jorge Sampaoli iba a disputar ante Israel el sábado 9 de junio a las 15:30 (hora de nuestro país) en el estadio Teddy Kollek de Jerusalén.

La suspensión del amistoso se dio luego de que ciudadanos palestinos protestaran en Ramallah y pro-palestinos en los alrededores de la Ciudad Deportiva de Barcelona –donde se desarrolló el entrenamiento de Argentina– protestaran con banderas y camisetas de la Selección ensangrentadas, muchas de ellas, con el dorsal 10 y el nombre de Lionel Messi impreso.

En este sentido, el embajador agregó: "Mientras eso ocurría, en Tel Aviv se hizo un banderazo y la gente se preparaba para alentar a la Selección en la Copa".

"¿Dónde no hay conflictos? Hay conflictos en todo el mundo y el fútbol y los deportes sirven para cambiar este fenómeno de guerras entre pueblos. Rusia tiene un conflicto con Crimea y la Selección Argentina va a jugar allá", recordó Sztulman.

El embajador también confirmó que el primer ministro Benjamin Netanyahu llamó a Mauricio Macri para evitar la suspensión del partido. "Hablaron algunas veces y el Presidente intentó convencer a la gente de la AFA, pero no lo consiguió".

El diplomático no participó de las negociaciones pero hizo público algunos otros detalles que llevaron a la suspensión del amistoso entre Argentina e Israel. "El motivo que nos comunicaron a nosotros no era político; la Selección no tiene problema con el Estado de Israel, (los jugadores) simplemente tuvieron miedo", concluyó.