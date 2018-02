El fútbol pasará a segundo plano en la vida de Cristian Villagra, quien en los próximos días se someterá a una intervención para ayudar a su hermano, que padece leucemia.

“La otra semana es el trasplante de medula ósea que me llevaría 10 o 15 días. Soy el único familiar compatible”, explicó el defensor de Atlético Tucumán, en declaraciones al programa El Deportivo 12, que emite LV12.

"Hace 3 o 4 meses me vengo haciendo estudios y soy compatible con mi hermano. Uno nunca piensa que puede pasar por estas situaciones, trato de ayudar lo que más pueda. Siendo donante me llena de orgullo y me hace sentir muy bien”, expresó.

"Es difícil abstraerse del tema de la enfermedad de mi hermano. A uno le afecta, siendo un familiar tan cercano no es fácil. Acá en el club lo saben todos, me apoyaron y me dieron palabras de aliento. Sólo tengo palabras de agradecimiento", concluyó.