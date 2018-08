Embanderado. Emiliano Contreras dio la vuelta de honor festejando con la bandera a cuadros, una nueva modalidad implementada por la dirigencia que da un toque de color a la prueba.

Tras ganar de manera inobjetable la cuarta fecha de la temporada del piñón fijo, Emiliano Contreras, lo primero que hizo fue acordarse de la tarea de sus compañeros, quienes lo apuntalaron para conseguir el triunfo. "Hoy demostramos que el equipo está creciendo, que está para grandes cosas", confió a cuanto micrófono se le cruzó.



El corredor que la semana pasada había confiado que estaba "de uno a diez, seis" en lo físico, comentó también que aunque ha notado una evolución importante sumando horas de trabajo, notó durante el transcurso de las vueltas puntuables que le falta esa "punta de velocidad" clave en la pista.

"Debí haber puesto un diente menos para estar más rápido: corrí con 51x14". EMILIANO CONTRERAS - Ganador de la carrera

"Me sentí muy firme y fuerte durante toda la competencia, es el resultado del buen trabajo de entrenamiento que estamos realizando, pero también me di cuenta que me falta adquirir el ritmo necesario para ser más explosivo en los embalajes. En un momento intenté atacar y me di cuenta que estoy mejor que la semana pasada, aún me falta seguir mejorando, por eso modificamos la estrategia", admitió. Luego explicó que posiblemente eligió mal la multiplicación y eso le mermó chances para adquirir mayor velocidad. "Corrí con 51x14 y creo que estaba para un diente menos, posiblemente con un plato de 50 dientes no me hubiera exigido tanto y hubiera estado más veloz".



El cambio de temática para encarar la competencia se apoyó en la tarea de todo el conjunto. Guillermo Brunetta y Leonardo Rodríguez en llevarlo en sillita de oro en el sexteto que abrió una brecha con respecto al pelotón, donde inteligentemente se pusieron de cabeza y frenaron el ritmo el resto de sus compañeros, José Astiasarán, Laureano Rosas, Darío Díaz, Emiliano Fernández y Francisco Monte.



Sobre lo que viene, Contreras fue muy optimista. "Nosotros nos hemos planteado un trabajo de pretemporada para la ruta que incluye la etapa de pista, en la que tenemos como objetivo llegar en muy buena forma física para el Campeonato Argentino (NdeR: se desarrollará entre el 28 y 30 de septiembre en San Luis) donde pretendemos hacer un buen papel", explicó.