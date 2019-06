"No tiene sentido: sobre polvo de ladrillo, no hay nadie como él". La frase es contundente pero aún causa mayor impacto cuando se conoce quién la pronuncio: un tal Roger Federer, para muchos el mejor tenista de la historia. Se refería a lo que representa ese jugador casi perfecto sobre la superficie anaranjada. Un tal Rafael Nadal. A sus 33 abriles, el español ayer dio otra cátedra en la cancha principal de Roland Garros ante el futuro dominador del circuito mundial, Dominic Thiem, en poco más de tres horas. Sumó una docena de Grand Slams parisinos y llegó a los 18 en total, quedando a solo dos del suizo, quien pronunció tal definición cuando éste lo barrió en semifinales.



Un dato lo emerge a Nadal como el mejor de la historia en esta superficie: jugó 95 partidos en Roland Garros desde su estreno en 2005 y solo perdió dos veces, en 2009 con Robin Soderling y en 2015 ante Novak Djokovic. Otra estadística que marca su jerarquía: ganó las 12 finales que afrontó. Se podría decir que Rafa no es perfecto sobre el polvo, pero está muy cerca. Ayer, en el Philippe Chartier, sacó su mejor versión para un contundente 6-3, 5-7 y doble 6-1 final. Fueron en esos dos últimos sets donde el mallorquín demostró lo que es capaz ante un Thiem impotente.



"Es increíble, no puedo explicar mis sensaciones. Ya era un sueño jugar la primera vez acá en 2005, no podía imaginarme que en 2019 volvería a estar acá", aseveró en sus primeras declaraciones post consagración. Los fríos números marcan que el zurdo se ubica tercero en la lista histórica de los tenistas con más victorias sobre polvo. Suma 436 triunfos hasta el presente. Segundo está su compatriota Manuel Orantes con 530, mientras que primero Guillermo Vilas manda con unos por ahora inalcanzables 679. Claro, cuando se observa en cuántos torneos los hizo cada uno se le da una mayor dimensión a lo que es Nadal: Vilas en 209, Orantes en 184 y Rafa en sólo 100. Sobre el polvo de ladrillo el español es lo que fue Michael Jordan al básquetbol, Tiger Woods al golf y Michael Schumacher al automovilismo: dominantes. Resulta complicado pensar en que se vuelvan "terrenales" ante tanta capacidad técnica, táctica y mental. De hecho, Rafa tiene en su cabeza una de sus mayores virtudes para la carrera extraordinaria que transita. ¿Podrá superar a Federer con más Grand Slam? Es probable, como también Djokovic, más joven que ambos, está en esa carrera imaginaria bien ubicado con 15 hasta ahora. Una estadística que hace sobresalir a estos tres "gigantes": cada tenista ganó al menos una vez en cada Grand Slam.



Y si alguna vez Nadal pierde una final en Roland Garros, ¿con quién la perdería? El propio Rafa ayer dio la respuesta: "Me gustaría que fuera con Thiem, por su humildad y talento". ¿Lo veremos alguna vez? Muy muy difícil...

Un Nadal imbatible alcanzó su 12do Roland Garros. Leyenda viva. galaniz

Vale por docena. Rafa y su revés marca registrada a dos manos. El español suma 93 victorias y sólo 2 caídas en París. Increíble pero real.

Premios

Una fortuna

Nadal embolsó ayer además del título nada menos que 2,3 millones de euros (poco más de 116 millones de pesos), mientras que Thiem se quedó con 1,1 millones de euros.

"Una locura"

Dominic Thiem no anduvo con vueltas a la hora de calificar lo realizado en la final de ayer por Rafael Nadal. "Sus números son una locura. Lo ganó 12 veces. 12 veces los oponentes en la final no pudieron vencerlo. ¿Qué hace falta para ganarle en esta superficie? No lo se, si lo supiera estaría aquí sentando probablemente más feliz", bromeó.



Consultado el austríaco sobre cómo se pasó de igualar la final en un sets a los dos contundentes 6-1 de la definición, afirmó que "es pasar del cielo al infierno. Es algo único y también brutal, creo, en nuestro deporte, en el tenis, que gané seis partidos increíbles. Ayer (por el sábado) vencí a una de las leyendas más grandes de nuestro deporte como Djokovic. Pero ni siquiera 24 horas después, tengo que pisar la cancha contra otra sorprendente leyenda, contra el mejor jugador de canchas lentas de todos los tiempos. Eso también demuestra lo difícil que es hoy en día ganar un Grand Slam".



Y cerró con "tiene que haber una razón para que (Nadal) sea tan exitoso. Quiero decir, ganó 18 Grand Slams, que es un gran número, que es solo dos menos que Roger. Así que definitivamente es uno de los mejores de todos los tiempos. Hoy, también, vi por qué".