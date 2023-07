El crack rosarino y campeón del mundo Lionel Messi arribó a la ciudad de Miami, en Estados Unidos, para sumarse a su nuevo club, Inter Miami, donde será presentado de forma oficial el próximo domingo. Messi, luego de unas vacaciones en el Caribe, llegó en un vuelo privado junto con su esposa Antonela Roccuzzo, sus hijos Thiago, Mateo y Ciro, y su padre Jorge, quien también lo representa.

El capitán del seleccionado argentino, quien aguarda por la firma de su contrato con Inter Miami, se prepara para asumir un nuevo desafío futbolístico una vez concluido su contrato con París Saint Germain, de Francia, club donde estuvo durante dos temporadas y recaló poco después de su abrupta salida de Barcelona de España, en 2021.

Las autoridades de Inter Miami continúan con los preparativos para la presentación del crack rosarino. La misma se llevará a cabo en el estadio DRV PNK de Fort Lauderdale, a las 21, hora argentina, bajo el título de "The Unveil" (La Revelación). Sólo aquellos que tienen abonos para la temporada podrán asistir porque no habrá venta de entradas.

"Estamos felices de la decisión que tomamos. Preparados y con ganas de afrontar el nuevo desafío, el nuevo cambio. Mi mentalidad y mi cabeza no van a cambiar y voy a intentar, donde me toque estar, dar el máximo para mí y para el club", dijo Messi.

Enzo: "Jugamos para él en Qatar"

El mediocampista argentino del club Chelsea, de Inglaterra, Enzo Fernández, explicó ayer que el seleccionado jugó el Mundial de Qatar para Lionel Messi, sabiendo que podía ser el último del astro.

"Messi es increíble como futbolista, lo veía en Barcelona y soñaba con jugar alguna vez con él. Siempre hacía cuentas para ver si los años me iban a dar y se dio. Jugamos el Mundial para él. Es muy generoso como compañero", describió. "En la jugada que hice el gol contra México, Leo Messi me dijo que me quede de apoyo y yo pensé en tirar el centro hasta que vi que me quedó la pelota de cara al arco y pateé. En el banco fue tremendo verlo ese partido", recordó. "La Copa del Mundo es pesada, es hermosa y es el trofeo más lindo de todos. Cuando sos chico siempre soñás con levantarla. No podíamos creer el apoyo de la gente en el Mundial. Éramos locales en Qatar. Sentíamos el cariño en todos lados. La presencia de Lionel también ayuda en todas las partes del mundo donde vayas", destacó.