Hermanos. Duilio y Miguel Costa jugaron por última vez en Ferroviario de Chimbas. Ahora, el ex-arquero juega su partido más difícil.

En la década del 90 y los primeros años del 2000, marcó un estilo. Una forma de atajar, lejos del estereotipo del arquero longilíneo, espigado, Duilio Costa se adueñó del arco de Sportivo Arbol Verde para dejar un sello. Agil a pesar de su contextura robusta, simple en todas y muy estético para volar, Duilio fue figura de grandes campañas en el Barrio Cabot, su barrio. Con el tiempo, Costa se metió en su trabajo como portero de escuela, en su barrio Cabot. No saldría más de ahí, nació, se crió y se formó a pasitos de la cancha Verdolaga. El tiempo lo sacó del arco y pasó a ser entrenador de arqueros. Un formador que se bancó todas, hasta las más sacrificadas pero entregó todo. El vicio lo despuntó hasta hace algunos meses en el arco del Atlético Ferroviario, de Chimbas, hasta que la glucemia emotiva lo dejó sin jugar. Fueron pasando los meses, no respondió el tratamiento y la semana pasada, Duilio sufrió la amputación de uno de sus dedos del pie. Un golpe tremendo. Una prueba de carácter para un tipo al que todo el mundo del fútbol quiere. Y claro, en el fútbol, la solidaridad es bandera y desde su círculo íntimo nació la idea de armar un partido solidario. Y se armó. Nada mejor que hacerlo en Sportivo Arbol Verde, en el corazón del Barrio Cabot, para que todos los que saben lo que Costa es, demuestren con hechos su apoyo. Será el reencuentro de todas las figuras del fútbol de San Juan a partir de las 10 de este domingo, con el pretexto de jugar por un gran amigo. Y claro, la campaña ganó la calle. En las redes sociales se multiplicaron las muestras de apoyo y varias figuras de la gran historia del fútbol sanjuanino estarán presentes.



El momento no es simple para Duilio y la contención de su familia es clave. Carlos y Miguel -también ex-jugadores- no lo dejan solo. Así, entre los afectos, el arquero que se cansó de sacar todo en el arco Arbolino, apunta a la mejoría: "Es un momento durísimo. Complicado que pone a prueba todo. Pero me aferro al cariño de mi familia y a esta reacción del ambiente del fútbol que de pronto me demostró que dejé buen recuerdo e hice amigos". Así lo definió Duilio, uno abanderado de hacer las cosas simples y ahora, jugando el partido más difícil, lo encara igual.

Los amigos con el ídolo

El talentoso volante Renzo Ahumada, uno de los productos de la cantera Verdolaga, es quien se puso al frente de la organización de este partido solidario. La cita es a las 10 del domingo, con la idea de instalar una alcancía para colaborar económicamente con Duilio. La familia del arquero está evaluando la opción de llevar a Duilio hasta la cancha de Arbol Verde por unos minutos ya que su glucemia emotiva es la que lo complica. Pero Costa quiere estar cerca de sus amigos y de toda la gente que se conmovió por su momento. Es una cita a la que nadie puede faltar sea o no del fútbol, porque Duilio se lo merece.