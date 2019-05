Locura. Peñarol ya hizo el tercero y en San Martín ganó el descontrol. Los jugadores del Chacarero, en especial el arquero suplente Agustín Domenech, atacaron al juez Bazán y la final de la Región Cuyo quedó suspendida.

Otra vez, la última palabra la tendrán en un escritorio. Otra vez, la sensación de frustración quedó ganando la escena en Peñarol. Otra vez, lo que debía ser solo fútbol terminó en una postal despreciable. Ingrata. Innecesaria porque estaban mano a mano los dos mejores de la Región Cuyo y cuando Peñarol lo ganaba por 3-0 fue el principio del final. La impotencia desbordó el propio microclima que había generado el mismo San Martín de Mendoza y estalló todo. Apuraron feo al juez catamarqueño Juan Carlos Bazán, lo rodearon y se vieron varios golpes de puño. Descontrolados, los jugadores del Chacarero arremetieron contra todo lo que los rodeaba y el árbitro decidió suspenderlo por la agresión, además de informar que habían tres expulsados: el arquero suplente Agustin Domenech, el defensor Leandro Rogeroni y el lateral, Facundo Rodríguez. Agregando que de "despedida" destruyeron el vestuario visitante. Ahora, el Tribunal del Consejo Federal decidirá pero Peñarol no pudo festejar del todo su clasificación a la final por el Ascenso 2 frente a Independiente de Chivilcoy. Un grito atragantado en Chimbas porque más allá de la postura exageradamente susceptible de San Martín, hubo un partido en el que el Bohemio fue más efectivo que vistoso para revertir la derrota 1-0 de la ida con absoluto merecimiento.



Se veía venir un final tan aciago. Es que los hombres suelen ser esclavos de sus palabras y lo que declaró el delantero Temperini hace una semana atrás, cambió todo lo que originalmente era la final de la Región Cuyo. Fue otro clima, otro ambiente. Pedidos, especulaciones, fantasmas. Todo armó un microclima explosivo al que solamente le faltaba una chispa para estallar. Y San Martín terminó esclavo de esa presión que se transformó en impotencia. Lo pagó caro, con eliminación y sanciones futuras pero lo peor, es que a San Juan no vino a jugarlo. Lo planteó para la protesta, para la lucha. Quedó todo manchado. Todo sospechado y hasta le quitó legitimidad a un triunfo de Peñarol que lo consiguió a partir de su contundencia más que desde su juego. El Torneo Regional Amateur merecía otro cierre al menos en esta parte del país. Cuyo se quedó con ese gusto a poco en una serie final que cruzó a San Juan contra Mendoza. Esta vez, la violencia vino de adentro de la cancha hacia afuera. Un cierre amargo. Un telón vergonzoso para un certamen que tiene demasiado en juego como para que se siga improvisando en su camino.



Peñarol había llenado su cancha. Era domingo de fiesta y terminó en festejos a medias porque la impotencia, el descontrol y la soberbia terminaron empañando una final regional. Pudieron ser cualquier otro equipo pero esta vez Peñarol y San Martín terminaron protagonizando una postal más que amarga. Nada justifica violencia, golpes y corridas. Nada justifica que un torneo como este Regional termine desdibujado y sospechado. Era fútbol. debió ser solamente fútbol y en Peñarol, el espectáculo no tuvo final. Como para replantearse todo.

Las claves

Polémica

San Martín mostró una exagerada predisposición a reclamar todos los fallos del árbitro catamarqueño Bazan. Pidieron foul al arquero en el primer gol y orsai en el segundo, pero estallaron cuando le convirtieron el tercero en Peñarol.

Agresiones

El juez terminó siendo objeto de algunos golpes de puño. Entre Temperinio y Leandro Rogeroni lo alcanzaron a conectar en un sector de la cancha. Un final lamentable que opacó la final de la Región Cuyo del Regional Amateur.

Definición

Una vez que ingrese el informe del juez, el Tribunal de Penas actuará en consecuencia y definirá finalmente qué sucedió con esta final. Bazán lo suspendió por agresión de los jugadores de San Martín a los 27" del complemento e informó a tres jugadores.



Por el ascenso



La serie decisiva por el Ascenso 2 se definirá seguramente entre Peñarol e Independiente de Chivilcoy, aunque se debe esperar el fallo del Tribunal. Pero anticipando eso, la primera final será en San Juan y el día 9 de junio posiblemente ya que el próximo 2 hay elecciones generales en la provincia. La revancha, el 16.