El plantel de Boca entrenó en el predio que el club tiene en Ezeiza, tras la derrota frente a Corinthians por la Copa Libertadores. La delegación regresó de Brasil a la madrugada y ya piensa en el partido con Barracas Central, que se jugará el sábado a las 19 en la Bombonera. Más allá de que la nueva caída reavivó los cuestionamientos contra Sebastián Battaglia, no hubo reunión con el Consejo de Fútbol y el director técnico continúa con su postura de continuar en el cargo. La dirigencia no piensa en echarlo y por el momento no parece que haya cambios en ese aspecto. Su futuro parece más condicionado que nunca aunque nadie se atreva a ponerle fecha de vencimiento.

En lo deportivo, Carlos Izquierdoz y Nicolás Figal se sumaron a los trabajos con el resto de sus compañeros. El defensor fue operado por una fractura en la base del quinto metatarsiano del pie izquierdo, mientras que el zaguero que llegó en el último mercado de pases tuvo una lesión muscular. Entre las bajas aparece Marcos Rojo, quien frente a Central Córdoba (SdE) llegó a la quinta tarjeta amarilla y deberá cumplir una fecha de sanción. Boca camina en una senda compleja, sin margen de error.

Completan en La Paz

Always Ready de Bolivia será local hoy ante Deportivo Cali de Colombia, en un partido válido por la tercera fecha del Grupo E de la Copa Libertadores. El partido se jugará desde las 23 en el estadio Hernando Siles de La Paz, con TV a cargo de Fox Sports. El equipo boliviano y el colombiano tienen 3 puntos, al igual que Boca Juniors.