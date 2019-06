Imposible. Darío, de 29 años y con contrato con Boca hasta el 2021, tuvo varias chances ante Tigre pero no convirtió. Suma 475' sin anotar.

El goleador Darío Benedetto dudó ayer sobre su continuidad en Boca, un día después de su fatídica actuación en la final perdida ante Tigre (2-0) en Córdoba, por la Copa de la Superliga.



"No sé si fue mi último partido con la camiseta de Boca... Hablaremos con mi representante y con los dirigentes, veremos si hay una oferta", admitió en diálogo con Fox Sports.



El "Pipa" se mostró reacio para "hablar" de su "futuro" profesional y recordó que a fines del año pasado, después de la derrota con River en la final de la Copa Libertadores, también se especuló con su partida y finalmente permaneció en el club.



"No voy a hablar de mi futuro, el semestre pasado me iba a mil clubes, había un montón de ofertas y me terminé quedando. Hasta que no haya ofertas concretas no puedo hablar... Dicen 'está al caer una oferta de Estados Unidos', pero no sé qué significa eso: está o no está", sentenció.



Benedetto, de 29 años, llegó a Boca a mediados del 2016, procedente del América de México, y en marzo pasado firmó la renovación de su contrato hasta el 2021.



En la actualidad sufre una sequía de goles que se manifestó con notoriedad en la final con Tigre. "Estoy muy salado, pero son rachas que puedo tener como delantero. Cuando no tiene que entrar (la pelota), no va a entrar", definió.



"En el partido de ayer (por el domingo) intenté convertir constantemente y no se me pudo dar. Ahora viene un parate que me puede servir para descansar la cabeza y estar con la familia", concluyó.



El ex Arsenal suma 475 minutos sin convertir y en los 20 partidos que lleva jugados este año hizo apenas cinco goles.



Pese a ello, es considerado por el técnico, Gustavo Alfaro, una pieza titular en la ofensiva del equipo. De hecho, en la consideración de Lechuga se encuentra por delante de sus colegas Ramón Ábila y Mauro Zárate, incluso mejor que Carlos Tevez. Por eso, sorprendieron ayer sus declaraciones poniendo en duda de su lado la continuidad en el club. Más bien sonaron a un llamado de atención a los directivos. Además, su flojo nivel reciente generó quedar excluido de la Copa América con la selección argentina.

Después de Tevez, Benedetto es el jugador con mejor salario del actual plantel de Boca.

Preocupación por Buffarini

En el cuerpo técnico de Boca y en los médicos del plantel existe mucha preocupación por la lesión de Julio Buffarini, quien el domingo salió en el segundo tiempo con mucho dolor debido a un fuerte golpe que recibió a los dos minutos de comenzado el juego ante Tigre en Córdoba.



Apenas iniciado el partido, el volante Walter Montillo le aplicó una "plancha" a Buffarini que el árbitro Néstor Pitana, en un claro error, no sancionó con amonestación ni expulsión.



Según el parte oficial de Boca, el defensor tiene un esguince de rodilla izquierda. Los médicos seguirán su evolución para ver si se tiene que hacer estudios, para saber si la lesión es de una gravedad mayor a la esperada.



En otro orden, el plantel "xeneize" ya está de vacaciones y volverá a los entrenamientos el 17 de junio en Casa Amarilla, para trasladarse al día siguiente al Hotel Sofitel de la localidad bonaerense de Cardales, donde hará la pretemporada durante 12 días bajo la conducción del DT Gustavo Alfaro.

Cargadas hechas memes



Lo chocó Alfaro



El Falcon de Boca que conduce Gustavo Alfaro sufrió un "problema" con la final perdida en Córdoba ante Tigre y los hinchas no se lo dejaron pasar. El ingenio popular, a pleno.



Un déjà vu



Esteban Andrada, arquero de Boca y con responsabilidad en el primer tanto del Matador el domingo, fue también blanco de las gastadas recordando también su final en Madrid con River.



Izquierdoz no se salvó



El zaguero central del xeneize resultó apuntando por su falta de solvencia en la marca ante Tigre y también se le hizo un "repaso" por el tercer tanto anotado por River en la definición de la Libertadores.