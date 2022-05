17 a favor, 17 en contra. En 15 fechas, San Martín ha terminado de construir una campaña extraña que lo tiene hoy en la posición 20 de 37 equipos, con un registro goleador a favor que está lejos de los 28 que tiene hoy Chacarita Juniors ubicado en la cuarta posición y con un registro de goles en contra que está también muy por encima de los 24 de Alvarado de Mar del Plata o los 23 en contra de San Telmo, Villa Dálmine o Santamarina de Tandil. Con una diferencia de gol en 0, en un equilibrio complejo, para San Martín el tema a resolver es la capacidad de resolución que ha sufrido en especial en las últimas dos salidas como visitante: Río Cuarto y Almagro. En esos dos partidos, fue absolutamente superior al rival pero terminó con las manos vacías cuando no lo mereció. Pero en el fútbol, el gol gana partidos y esa es la materia pendiente de un Verdinegro que perdió poder de gol en los últimos tres partidos donde apenas convirtió 1 -y fue en contra- en 270 minutos. Una merma que deberá resolver para poder escalar en las posiciones porque justamente apenas pudo sumar un punto de los últimos 9 en juego, muy poco para sostener aspiraciones de pelear por algo más que la permanencia. Una faceta indispensable.

En los nombres, entre Sebastián Penco (3), Matías Giménez (3), Jeremías Rodríguez Puch (2), Jonathan Botinelli (2), Tomás Fernández (2), Nicolás Franco (2) y Augusto Aguirre están los festejos sanjuaninos en la Primera Nacional, sumándole los que se hicieron en contra Rizzi (Dálmine) y Arturia (Estudiantes). El tema de trabajo en la semana previa al partido contra Nueva Chicago del próximo sábado a las 16 pasará por la capacidad de resolución de todas las oportunidades que el equipo crea pero que no concreta. En la búsqueda de esas respuestas, la solución no parece pasar por otros nombres porque si bien Antuña ya decidió meter mano como contra Almagro cuando sacó a Penco y mandó a Ramírez primero, no alcanzó para poder descifrar este déficit.

Con esa debilidad de no poder concretar lo que genera, este San Martín podría estar mucho más arriba en todos sus números y en sus aspiraciones de ascenso. En un juego de opciones, de haber ganado en Río Cuarto, ante Alvarado y luego en Almagro hoy estaría en el podio de los tres primeros de la categoría solo por debajo de Belgrano y San Martín de Tucumán. El gol es hoy la condena de todas las ilusiones Verdinegras y en su capacidad de resolverlo, estará marcado su destino.