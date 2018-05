El principio del fin. En el amistoso ante España en marzo pasado, Sergio Romero se lesionó la rodilla derecha que ayer lo marginó del tercer mundial, algo que iba a ser inédito en la Selección argentina.

El arquero que más partidos jugó en la historia del seleccionado argentino y que al arrancar como titular en el próximo Mundial se convertiría en el único guardavallas en disputar tres torneos ecuménicos consecutivos en esa condición, Sergio Romero, se quedó ayer literalmente con las manos vacías, ya que una lesión en la rodilla derecha lo dejó definitivamente afuera de Rusia 2018 y lo reemplazará Nahuel Guzmán.



"Sergio Romero sufrió hoy (por ayer) un cuadro de bloqueo articular en la rodilla derecha que lo dejará fuera de la convocatoria", anunció fríamente en el atardecer de ayer la AFA en la cuenta de Twitter del seleccionado nacional. Una lápida para las ilusiones del misionero de 31 años al que se le viene cuestionando desde mucho tiempo su poca participación en los equipos de clubes en los que les tocó actuar.

Romero disputó 12 partidos en mundiales, sólo superado por Fillol que sumó 13.

El guardavallas de Manchester United llegó el pasado domingo al país, luego de la final de la FA Cup del último fin de semana cuando su equipo perdió ante Chelsea. En ese partido se dio una situación muy particular, ya que tanto él como el otro arquero que ahora le queda a la Selección, Wilfredo Caballero, ocuparon sendos bancos de suplentes.



La salida de Romero provocó una implosión en el seno íntimo del plantel argentino y los referentes (Messi, Javier Mascherano, Sergio Agüero, entre ellos) se reunieron con Sampaoli y posteriormente el director técnico se comunicó con Nahuel Guzmán, quien está dentro de la nómina de 35 preseleccionados, aunque esta no era una condición para ir al Mundial.



El "Patón" Guzmán pertenece al círculo áulico de rosarinos que integran la Selección desde hace una década, y que además de Messi y Mascherano componen Éver Banega, Ángel Di María y, anteriormente, Ezequiel Lavezzi.



Un posteo irónico e ingenioso del padre de Guzmán en contra de Sampaoli poco después de conocerse la lista de los 23 mundialistas fue la reacción que surgió desde el entorno del ex Newell"s, que se convirtió así en el único futbolista de los 23 convocados que juega en México. "Hoy te convertís en héroe", le vaticinó Mascherano a Romero cuando estaba por comenzar la definición por penales ante Holanda que finalmente conduciría a Argentina a la final con Alemania en Brasil 2014. Esa imagen ya no podrá repetirse, tanto por Romero como por el "Jefecito", que en Rusia estará jugando su última Copa del Mundo.



Pero Romero cumplió el pronóstico del subcapitán argentino y contuvo dos disparos en esa serie. Pese al dolor, en medio de la práctica donde se produjo la lesión, Romero les pidió a los médicos de la Selección que lo operaran inmediatamente, pensando en que una artroscopía puede demandar un mes de recuperación y, aún con el Mundial empezado, tendría la oportunidad de estar. Los facultativos, también apenados, desestimaron esa posibilidad. Allí se terminó la ilusión de "Chiquito". Y se reabrió la del "Patón".

> Historial

Previo a México "86, atajó Fillol pero en el Mundial lo hizo Pumpido. En el "90, empezó Pumpido y lo culminó Goycoechea. En el "94 se perfilaba el Vasco, pero jugó Islas. En el "98 parecía de Burgos y fue de Roa. En el 2002, lo hizo Cavallero dejando de lado a Burgos. Y en 2006 empezó Abbondanzieri y cerró Franco.





>> WILLY CABALLERO

El objetivo de ser titular

A pelearla. El arquero de Chelsea va por todo.

El arquero argentino Wilfredo Caballero, convocado entre los 23 del seleccionado para el Mundial de Rusia, avisó hoy que le peleará "la titularidad" a Sergio Romero (NdR: la nota se hizo antes de que Chiquito se lesionara y quedara fuera del Mundial) y Franco Armani, de cara al debut del 16 de junio contra Islandia, por el grupo D.



"Voy a pelear la titularidad contra Romero y Armani en el día a día. La competencia es sana entre los futbolistas. Tengo experiencia de ser titular y suplente y estoy acostumbrado a vivir con la crítica", afirmó el guardameta suplente de Chelsea de Inglaterra.



"No me molesta que se hable de la poca continuidad que tenemos con Romero. Lo importante es responder cuando te toque jugar y demostrar porqué estás dónde estás", apuntó.



Caballero, de 36 años, debutó oficialmente con el representativo nacional el pasado 23 de marzo en la victoria contra Italia (2-0) y sumó minutos en la dura goleada recibida cuatro días después ante España (6-1), y se metió en el plantel en esa doble jornada.



Por otro lado, el ex uno de Boca aseguró que en el plantel "no hay mala gente" ante la consulta por la ausencia del delantero Mauro Icardi, quien finalizó como el goleador de la liga de Italia con la camiseta de Inter. "Hace un par de días me enteré de que iba a estar en el Mundial. Ayer lo confirmé cuando Sampaoli lo hizo oficial", detalló en Radio El Mundo.

Cambia, todo cambia

Opinión

Por Gerardo Alaniz

Como no pasaba desde la previa a "Corea-Japón 2002", Argentina tenía en la previa a un Mundial la disyuntiva de cuál sería su arquero titular. ¿El experimentado Romero o el debutante Armani? Y cuando ya los "rumores" empezaban a colocar a Chiquito por tercer mundial seguido como titular, ayer en el predio de la AFA en Ezeiza pasó lo que nadie pensó que ocurriría: Romero se resintió de su lesión en la rodilla derecha y chau "Rusia 2018".



Sin Sampaoli va a contramano de sus contradicciones habituales, debería hacer la "lógica" y colocar al uno de River ante Islandia. Poco importa que Guzmán será el tercer arquero.



Argentina deberá afrontar el Mundial con un contratiempo muy desagradable. Será Messi y sus compañeros lo que entiendan que un campeón se fortalece ante estos golpes.