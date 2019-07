Ganador. Lio Alcaraz empezó a hacer historia en el fútbol de Iglesia con un gol que valió un campeonato en el último minuto.



Una historia de película con un final feliz que comenzó a escribirse en cancha de Sportivo Bella Vista, ahí cerquita de Los Andes, al pie de la cordillera. Una película con un protagonista enorme ya en la vida deportiva y futbolera de todo Iglesia: Lionel Alcaraz. Arquero, campeón de dos Copa de Campeones, ganador nato. Ahora, otra vez debajo del arco de Los Andes de Tudcum, Lio hizo historia en el fútbol iglesiano. Es que el fin de semana llegó la última fecha del Torneo Apertura, con Bella Vista al acecho: Los Andes perdía 2-1 después de haber arrancado ganando y ya se jugaba el cuarto minuto de alargue y Alcaraz se animó. Buscó el córner, metió el anticipo y el cabezazo lejos de la ortodoxia sirvió para clavar el empate 2-2 y sentenciar un nuevo campeonato para el Andino. Fue delirio. Fiesta en todo Iglesia hasta llegar a Tudcum. A 24 horas de una hazaña poco común y novedosa para su carrera, Lio Alcaraz repasó agradecido todo lo que el fútbol iglesiano le dio a su carrera.

"Fue muy lindo. Muy emotivo porque a mi nunca me había tocado convertir. Ni de penales, pero en esta me animé a ir a buscar ese último córner y cuando vi que entraba, no lo podía creer. Estabamos complicados y eso tiene el fútbol de lindo: siempre da revancha. Bella Vista necesitaba ganarnos para poder aspirar al título y cuando parecía que lo teníamos encarrilado, pasamos de estar arriba 1-0 a perderlo 2-1. Sirvió para empatar y para ser campeones", sostuvo y agregó "terminamos invictos y demostrando que el club ha crecido, evolucionó y apuesta con incorporaciones. Ganamos el título de punta a punta y en Iglesia no es sencillo ser campeón. Levantó mucho el nivel. Yo he conseguido ya dos torneos locales y dos Copas de Campeones, con Los Andes y con San Martín. Nos hacen sentir los mejores en todo y no es casualidad que muchos colegas de la ciudad vengan a jugar: es un orgullo jugar en este fútbol".