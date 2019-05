Presente. Los pilotos, todos con gorra roja, realizaron un minuto de silencio por Lauda antes de largar en Mónaco.

"Ha sido la carrera más dura que he tenido, pero he luchado con el espíritu de Niki. He intentado que se sintiera orgulloso de mí. Me gustaría mantener su espíritu durante el año. Todos lo echamos de menos en la fábrica", dijo Lewis Hamilton tras ganar el Gran Premio de Mónaco de la Fórmula 1. La carrera se disputó a pocos días de la muerte de Niki Lauda, excampeón mundial por triplicado (este semana se hará su sepelio), y hubo emotivos homenajes en su honor ayer.



Los veinte pilotos que participaron de la carrera guardaron un minuto de silencio antes de la largada, mientras que su figura fue recordada con mensajes en los cascos y monoplazas; a la vez que todos los pilotos portaron su característica gorra roja, con su nombre y sus tres títulos mundiales, durante el desfile. A su vez, los yates de la costa junto al circuito hicieron sonar sus sirenas.



En cuanto a la carrera, Hamilton se impuso de punta a punta y estiró su ventaja como líder del Mundial, disputadas seis fechas. El quíntuple campeón de la categoría, que ganó por tercera vez en el Principado (2008 y 2016, las anteriores), compartió el podio de la carrera con el alemán Sebastian Vettel (Ferrari) y su compañero de escudería, el finlandés Valtteri Bottas, quienes se vieron favorecidos por una penalización al holandés Max Verstappen.



El piloto Red Bull terminó la prueba detrás de Hamilton, pero le aplicaron un recargo de cinco segundos por un toque con Bottas cuando quiso pasarlo en la calle de boxes y por eso quedó cuarto en el clasificador.



Hamilton comanda con 137 puntos, seguido por Bottas con 120. La próxima fecha de la categoría será el Gran Premio de Canadá, a celebrarse el domingo 9 de junio en el circuito Gilles Villenueve de la ciudad de Montreal.