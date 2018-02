"Me gusta esto de no pasar el resto de tu vida siendo una misma persona. Ahora disfruto el vóley, es mi pasión; pero cuando se termine mi carrera como deportista quiero dedicarme de lleno a la actuación y ser una persona diferente a la de hoy", confesó Lucas Armesto. Es uno de los centrales de UPCN San Juan Voley y precisamente, una de las facetas fuera de la cancha que lo caracterizan es la de actor. El voleibolista, cuando no está involucrado en la temporada de competencia, actúa en teatros de calle Corrientes, la tradicional avenida del ambiente artístico que está repleta de salas. Y de paso, también, sueña con llegar al cine y la TV.



"Empecé a estudiar teatro y actuación frente a cámaras hace más de cinco años, tras un receso de Liga Argentina. Y me gustó bastante. Luego comencé a hacer casting de teatro y quedé seleccionado para dos obras, Traición en tiempos de amor y La Carroza. De hecho, con Traición... estuve en escena hasta poco antes de venir a San Juan, cuando comenzó la temporada. Cada año que pasa me atrapa más la actuación", señaló el jugador nacido en Buenos Aires, que llegó esta temporada a UPCN luego de haber jugado en Boca y en Morón Vóley. Es uno de los que pelea el puesto con dos pesos pesados en el equipo, como Martín Ramos, central de la Selección argentina; y el norteamericano David Lee, medallista olímpico. Pero cada vez que ingresó, Lucas cumplió su labor y ostenta buenos números en las estadísticas de UPCN.



En escena



En Traición en tiempos de amor, el rol de Armesto era el de un fotógrafo ambicioso, que no tenía escrúpulos en su intención de convertirse en dueño de un estudio fotográfico. Se trataba de una comedia dramática en la que el Lucas-actor se sintió cómodo con su papel.



"Con el teatro descubrí una nueva persona en mí. Y a los 27 años eso fue muy emocionante. Me atrapa esto de poder encarar papeles que permitan ser muchas personas a la vez. Creo que todos somos actores, en mayor o menor medida, porque en la vida diaria actuamos situaciones constantemente. ¿Quién no dijo una mentira y tuvo que actuar para hacer eso creíble y obtener un beneficio?", ejemplificó el jugador.



Por su parte, aunque en los recesos de temporada hasta ahora hizo obras de teatro, Armesto aseguró que le gusta más el cine y la televisión. Y confesó que si bien también es modelo e hizo algunas campañas gráficas, esa no es una faceta que le agrade demasiado.



"Me llama más la atención la TV y mucho más el cine. Seguramente cuando concluya mi carrera deportiva voy a apuntar hacia esa rama. Mientras tanto, voy a seguir estudiando y perfeccionándome fuera de las temporadas de vóley. Ya estudié con Roxana Randón, quien es la madre de Leonardo Sbaraglia, y con otros actores en diferentes talleres y seminarios", dijo Armesto.



De todas maneras, el jugador aclaró que su rol de actor obligadamente hace un paréntesis durante las temporadas de vóley. Y en ese contexto, ya se ilusiona con poder extender la buena racha del equipo, a poco para el final de la fase regular de la Liga Argentina de Clubes. Es que UPCN está primero en la clasificación y sólo restará por jugarse un solo weekend antes de darle pase a la instancia de play off, la que definirá al nuevo campeón.

Su anécdota con un comercial



Lucas Armesto (en la imagen junto a compañeros de teatro en calle Corrientes, con la obra) confesó que hizo algunos castings para publicidad. Y recordó que una vez quedó muy cerca de ser la cara de una publicidad de Paso de los Toros. "Era un comercial de un jugador de fútbol talentoso, que enamoraba a la hinchada, al técnico, a todos, hasta que el Flaco Schiavi lo bajaba con una entrada bien fuerte, al piso. El slogan era Cortá con tanta dulzura. Fui pasando etapas y quedamos seleccionados dos, pero quedó el otro actor. Igual, tengo la ilusión de que alguna vez voy a poder protagonizar una publicidad", dijo.

Cuenta regresiva para play off



La semana que viene se jugará el último partido de fase regular de la Liga Argentina. UPCN jugará el jueves próximo en el Aldo Cantoni ante Monteros Voley, mientras que el sábado cumplirá fecha libre. Para mantenerse líder, deberá vencer a los tucumanos y esperar que Bolívar (misma cantidad de puntos) no gane.



A su vez, Obras, que viene de caer en la final de la Copa Desafío, quedará libre el jueves y luego el sábado 17 será anfitrión de Monteros.