Apertura. Lucas Alario marcó el primer tanto en la cancha del Elche ante Ecuador, que terminó con la abrumadora goleada de 6-1. Lo saludan Rodrigo De Paul (15) y Germán Pezzela (6).

19 encuentros al frente de la selección argentina le sirvieron a Lionel Scaloni, en su primera experiencia como entrenador, para formar la famosa base del equipo ideal con que afrontará las Eliminatorias para "Qatar 2022". Así lo dejó en claro ayer en España, luego de cerrar la doble fecha FIFA, con el inapelable 6-1 sobre un Ecuador en ruinas, en la victoria más holgada de la albiceleste en su mandato que suma apenas un año y meses.



"Si mirán mi ciclo, hay 5/6 jugadores que son la base, siempre han jugado. Por eso, no es necesario que algunos sigan jugando. Ya me demostraron que pueden ser parte de esta Selección: Lautaro (Martínez), Paredes y De Paul. Nos dieron mucho. Tagliafico, Huevo Acuña y Dybala, lo mismo. Nos dieron mucho desde el juego, el comportamiento", sostuvo el DT en la conferencia de prensa. Algo muy cierto como que Martínez es el máximo anotador del ciclo Scaloni con 9 goles, el triple de los que suma Lionel Messi con este DT, con 3. El segundo, Paredes, es el player con más partidos en este proceso con 18 encuentros. Al volante del PSG de Francia lo siguen de cerca De Paul, Tagliafico y Dybala con 15 presentaciones cada uno. El otro es Lo Celso, pero no pudo estar presente por una molestia física. Mientras que con 14 partidos está Acuña y justamente el Toro Martínez.



A esta "base" que tiene Scaloni hay que sumarle lógicamente a Messi, quien ya podrá decir presente nuevamente con la selección en noviembre, tras cumplir con la suspensión de tres meses por parte de al Conmebol.



La base de la que habla el DT se basa en un defensor, tres volantes y dos delanteros. A ello se le agrega a Messi, quien se maneja a veces como el volante creativo y en otras como punta.



Scaloni, ratificado luego del tercer puesto en la Copa América de este año en Brasil, disputó 19 partidos en su mandato: ganó 11, empató 4 y perdió 4. Su selección anotó 37 tantos y recibió 14. Son grandes números, aunque mirando más en detalle los rivales con que se topó aparecen los Iraq (4-0), Nicaragua (5-1), Qatar (2-0), entre otros combinados que se encuentran claramente por debajo de la albiceleste.



"Me enorgullece cómo se juega con esta camiseta por parte de mis futbolistas. Podés ganar o perder, pero con esta actitud y estas ganas... Es difícil una selección imbatible, pero sí esta es una Selección que será difícil ganarle. Se lo dije a los chicos. Me emociona la manera que tienen de entender lo que es jugar con esta camiseta", afirmó el DT.



Particular



El Argentina-Ecuador tuvo una curiosidad: un cambio de árbitro en el arranque del segundo tiempo. Por lesión salió Luca Barbeno, de San Marino, e ingresó su compatriota de nombre de juego: Salvatore Tuttifrutti. Semejante apellido generó que fuera el foco de muchos chistes y convertirse en tendencia en twitter.

El dilema del penal

Decidido. Scaloni confirmó que tiene buena parte del equipo definido.

Lo único malo del amistoso ante Ecuador, fue hubo un cortocircuito entre Leandro Paredes y Lautaro Martínez ante de ejecutar el penal que le dio el tercer gol al equipo nacional. Mientras Lautaro tenía la pelota en sus manos y la acomodaba para ser él quien ejecutara el tiro libre, Paredes se acercó al punto de cal y le pidió a su compañero que le cediera el remate, dado que es el designado por el cuerpo técnico. Si bien la discusión entre ambos duró apenas unos segundos, ya que no se pusieron de acuerdo, todo culminó con la intervención de Rodrigo De Paul, quien tomó al joven formado en Racing y lo alejó del sitio para que le permitiera al volante del PSG hacerse cargo del disparo. Martínez se retiró de escena haciendo gestos: una situación similar se había dado en el 4-0 ante México de la fecha FIFA anterior. Más allá de lo ocurrido dentro del campo, la acción trajo fastidio a Scaloni y al resto del cuerpo técnico, que no vieron con buenos ojos la actitud de ambos en medio de un encuentro.



Tras el partido, ambos se dedicaron mensajes en las redes sociales para demostrar que todo fue una calentura del momento, sobre todo por parte de Martínez.